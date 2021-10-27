Затронет ли конференция по климату в Глазго актуальные проблемы развития энергетики

Подготовка к климатической конференции ООН в Глазго, намеченной в ноябре, получилась даже резонанснее, чем планировали организаторы. Хозяин мероприятия, английский премьер Борис Джонсон, еще летом пообещал уговорить мировых лидеров отказаться от угля к 2030-му году, пересесть на электромобили и засадить поля фермеров лесом, а чтобы легче было договариваться со скептиками, скинуться на 100 млрд долларов - сумма для развитых стран небольшая.

Папа Римский собрал в Ватикане представителей всех христианских церквей, включая православных, и напомнил о важности борьбы с климатическими изменениями. А Нобелевский комитет вручил престижную премию по физике ученым, 50 лет назад связавшим изменения климата с деятельностью человека. Политика, религия и наука объединились в борьбе за климат, ждали только экономику.

И экономика проявила себя, причем очень эффектно. Гром грянул, как это бывает в подобных случаях, прямо среди ясного неба. На фоне сухой и безветренной погоды на Севере Европы остановились ветрогенераторы и обмелели водохранилища скандинавских ГЭС. Природный газ на фоне споров о "Северном потоке - 2" начали закачивать в хранилища слишком поздно, хорошо, что не отказались от него вовсе, а добычу угля на континенте коллективными усилиями чуть было не похоронили. Поэтому уже с сентября Европа ощутила дефицит электроэнергии, из-за которого были вынуждены остановиться некоторые предприятия, и цены на энергоресурсы резко пошли вверх. В Германии цены на электричество за месяц выросли втрое, а в Великобритании - в 12 раз, достигнув 320 евро за мегаватт-час.

Но ладно Европа, схожие процессы происходят в Китае и Индии, где производят все мировые товары, включая "европейские". Богатый Китай смог перекупить большую часть партий сжиженного природного газа (СПГ), оставив Европу ждать сертификации нового газопровода, отменил лимиты на добычу угля и расчехлил резервы, однако перерывов в энергоснабжении промышленных предприятий избежать не смог. Вслед за ним по цепочке стали останавливаться предприятия и в других частях света, а цены на сырье и товары тоже поползли вверх.

Грянул первый зеленый энергетический кризис, от которого мировая экономика оправится еще не скоро. Эксперты осторожно говорят о начале весны, когда ситуация на энергетических рынках начнет стабилизироваться. Но это неточно, как и все предсказания, за которые сегодня дают нобелевские премии.

На помощь климатологам пришлось звать Грету Тунберг, которая до этого считалась безукоризненной. Молодая шведка ругала политиков, обнималась с парнем на митинге, что, конечно, стало новостью мировых СМИ номер один, учила немцев голосовать и даже неловко спела на концерте в Стокгольме, чем удивила даже британских фанатов. "Должен признать, что нахожу эту девушку очень странной", - поделился своим мнением один из читателей Daily Mail.

На этот раз выступления шведки помогли не очень. От поездки в Глазго отказался Си Цзиньпин, коллеги которого по КП запланировали рост добычи угля на две ближайшие пятилетки (это период, который Борис Джонсон отводил на отказ от угля). А президент России Владимир Путин предложил свой анализ причин энергокризиса и предсказал его последствия для мировой экономики в дискуссионном клубе "Валдай", в том числе на рынке продовольствия. По словам президента, на Россию тоже влияет изменение климата, "но Россия приспособится к этому и обеспечит не только себя, но и наших основных партнеров на мировых рынках качественным и приемлемым по мировым ценам продовольствием".

Отказ Путина от участия в саммите в Шотландии расценили как удар по Джонсону. Но он не слишком повлиял на общее отношение к мероприятию, поскольку совпал с аналогичным решением президента Бразилии и других мировых лидеров. СМИ приводят слова королевы Елизаветы II: "До сих пор не ясно, кто приедет. Слышно только о тех, кто не приедет", - так она прокомментировала обстановку вокруг саммита, забыв выключить микрофон. Но это утонуло в потоке болеее благоприятных новостей, поскольку участие в конференции подтвердили делегации Северной Кореи, Туркменистана и других взволнованных изменениями климата стран. А США мобилизовали для участия даже двух президентов, включая Барака Обаму, который, по сообщениям СМИ, должен "прикрывать" президента Байдена.

Похоже, что на саммит собираются все желающие откусить от обещанного развитыми странами пирога в 100 млрд долл. А те, кого хотят на эту сумму пощипать, на саммит не торопятся

Очень похоже, что на саммит собираются все желающие откусить от обещанного развитыми странами пирога в 100 млрд долл. А те, кого хотят на эту сумму пощипать, на саммит не торопятся. В России, например, углеродная нейтральность и без международных поборов оценивается в 90 триллионов рублей. Всего-то в 3% ВВП в течение 28 лет. Об этом рассказал первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов, куратор правительственных групп по энергопереходу. И это еще оптимистичная оценка, Герман Греф на Восточном форуме говорил о 7,7% ВВП. Так что этот чемодан без ручки очень дорогой, и его тяжесть смогут ощутить все.

В правительстве прекрасно понимают, что большая часть требований по энергопереходу связана с международной экономической конкуренцией и что они призваны усилить конкурентные преимущества стран, не имеющих собственных запасов углеводородов.

По словам Белоусова, "основные "центры силы" начинают адаптировать ситуацию под свои интересы и под свои повестки, и начинают возникать конфликты, которые заложены были изначально во взаимодействиях разных крупных экономических игроков". Да, это так. Путин уже несколько раз называл климатическую повестку "скрытым инструментом конкурентной борьбы на мировых рынках".

Понимают это не только в России. И не все отмалчиваются. Как сообщают СМИ, посланник Саудовской Аравии на климатическом саммите в Глазго Халид Абулейф вообще попросил членов ОПЕК отказаться от рекомендации Международного энергетического агентства сократить инвестиции в разработку новых месторождений. По мнению саудовского принца Абдель Азиза бен Сальмана, сокращение инвестиций приведет только к дефициту на рынке и росту нефтяных цен.

С такими разночтениями ждать от участников саммита в Глазго какой-то согласованной позиции не приходится. Похоже, как и на прошлом саммите в Мадриде, встреча мировых лидеров закончится обменом политическими лозунгами и страшилками.

А мы подождем. Нам есть чем заняться: пока европейцы будут пританцовывать на концертах Греты Тунберг, кто-то же должен обеспечить их топливом и удобрениями. Да и о себе подумать надо.