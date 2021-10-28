10 заповедей Романа Виктюка. К 85-летию Мастера

Сегодня, 28 октября, уникальному режиссеру, создавшему особый театральный язык, Роману Григорьевичу Виктюку исполнилось бы 85 лет.

Он вошел в мировую историю театра как режиссер, обладающий своим, ни на кого не похожим почерком и совершенно особенной эстетикой. Он умел видеть то, что не замечали другие, и совершенно невероятным и непредсказуемым способом воплощал задуманное на сцене. Театр Роман Виктюка был словно вне времени и вне пространства, в нем, как в зеркале, отражался мир фантазий и грез, созданный Виктюком. Если хотите, Театр Романа Виктюка - это про вечное.

Уже год театр живет без своего Мастера, которого не пощадил коварный ковид. Романа Виктюка не стало 17 ноября 2020 года. Но его театр, его актеры, его команда бережно хранят его заветы и традиции. Это залог того, что театр продолжает жить.

Романа Виктюка, как и его театр, одни боготворили, другие так же искренне не принимали. Но равнодушным не оставался никто. Как только не называли зрители и коллеги по театральному цеху режиссера - гений, провокатор, новатор, мистификатор. Но кем же он был на самом деле? Наверное, эту загадку уже никогда до конца не разгадать, но приблизиться к разгадке возможно.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вместе с Театром Романа Виктюка мы собрали главные высказывания большого человека и великого режиссера.

1. "Каждый человек - маленькое солнышко. А солнышко нельзя ни остановить, ни погасить. Когда же маленькие солнышки объединяются в большое вселенское солнце, тогда отступает всякая беда. Нужно помнить, что все те святые души, которые покинули Землю, никуда не исчезают. Их энергия все время над нами. Это небесная энергия. Она идет от Бога".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

2. "Рыбка тогда выскакивает из пруда, когда чувствует, что на берегу хороший человек. Важно потом не превратиться из хорошего дедушки в плохого, который, увидев золотую рыбку, подумает: "А, сейчас будет товар!".

3. "Искусство - это радость, жизнь - кошмар. Когда выходишь на подмостки, ничего другого для тебя уже не существует. В этом наше единственное спасение".

4. "Из двух бриллиантов выше ценится тот, который имеет червоточину, а не тот, у которого все грани одинаковые".

Фото: Мамонтов Сергей / Фотохроника ТАСС

5. "В жесткую кожуру, в непроницаемый кокон одиночества заключена человеческая душа. И чем крепче эта оболочка, тем мучительней и безнадежней тоска по воссоединению с себе подобными".

6. "Антитеза любви - не ненависть, а смерть. Это ее изнаночная поверхность. Всякий, кто прочитал Шекспира и Эсхила, это знает".

7. "Я работаю для себя. Я думаю, что театр должен существовать, как и существует он во всем мире, для избранных. Театр элитарен по самой своей природе, он предназначен для тех, кому искусство действительно необходимо для постижения прежде всего самих себя. И тогда естественно, что круг интересующихся театром будет избранным. Театр должен быть аристократичен, а аристократичен - значит качественен".

8. "Жизнь человека предопределена, надо только уметь разгадать свой небесный шифр. Чем точнее расшифруешь - тем точнее переживешь свою судьбу".

Фото: Сергей Михеев/РГ

9. "Зритель все время должен ощущать, что над ним есть нечто неосязаемое и невидимое, но с чем он неразделимо связан, иначе все происходящее на сцене получит крен в сторону плоского сюжета, несущего лишь знак одного конкретно-бытового явления, без анализа истоков, его питающих".

10. "Человек, существующий на сцене, все время должен слушать музыку вокруг себя, поэтому медитация - это способ существования артиста, медитация - это музыка, которая есть в пространстве, в воздухе".