600 обращений получила Москалькова по вопросам защиты прав молодежи

Порядка 600 обращений по вопросам защиты прав молодежи получила с начала 2021 года омбудсмен Татьяна Москалькова. В прошлом году подобных обращений было на четверть меньше, сообщила она в четверг, 28 октября, на шестом заседании Евразийского альянса омбудсменов, прошедшем в формате видеосвязи.

- Несмотря на обширные государственные меры, остается большое количество проблем в сфере защиты прав молодежи, - сказала Татьяна Москалькова в ходе заседания альянса.

Об этом, по ее словам, свидетельствуют обращения к ней и региональным уполномоченным в субъектах РФ. Обычно они касаются вопросов образования, труда, здравоохранения и ЖКХ.

- Остро стоит проблема трудоустройства молодых людей, в том числе выпускников вузов, - подчеркнула федеральный омбудсмен и предложила участникам заседания проработать возможность "создания международного банка профессиональных вакансий для молодежи".

Справка "РГ"

Евразийский альянс омбудсменов образован 5 декабря 2017 года. Вначале он включал в себя государственных правозащитников России, Киргизии, Армении и Ирана. Сейчас в ЕАО также входят омбудсмены Казахстана, Монголии, Сербии и Таджикистана.