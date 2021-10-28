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28.10.2021 09:00
Рубрика: Общество

Абрамченко назвала сумму облигационного займа мусорной отрасли

Текст: Алексей Дуэль
Для финансирования строительства объектов по обращению с отходами ППК "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) выпустит облигаций на 100 млрд рублей, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко. Выпуск "зеленых" облигаций одобрил наблюдательный совет компании.
Фото: Евгений Биятов/ТАСС Фото: Евгений Биятов/ТАСС
Фото: Евгений Биятов/ТАСС

Привлеченные при размещении облигаций деньги позволят построить до конца 2024 года мощности по обработке 6,9 млн тонн отходов в год и по утилизации 2,3 млн тонн отходов в год, сказал глава ППК РЭО Денис Буцаев. Ранее он сообщал, что из-за недостатка объектов по утилизации отходов часть разделенного на фракции на сортировочной линии мусора все равно отвозят на полигон для захоронения - эти отходы просто негде переработать.

Фото: REUTERS
Почему сортированный мусор все равно отвозят на полигоны

Всего планируется создание более 800 объектов до 2024 года, часть из них будут профинансирована в рамках программы облигационного займа.

"В этом году правительство одобрило для ППК РЭО такую меру поддержки отрасли, как облигационный заем, - напомнила Виктория Абрамченко. - Следующий этап - это выход публично-правовой компании на биржу. Зеленые облигации - необходимый финансовый инструмент для поддержки проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Привлечение широкого круга инвесторов необходимо для самостоятельного развития отрасли и экономики замкнутого цикла".

Всего для финансирования мероприятий в рамках нацпроекта "Экология" нужны 350 млрд рублей, добавил Денис Буцаев. Облигационные займы позволят привлечь частных инвесторов снять часть нагрузки с бюджета.

"После того, как Центробанк зарегистрирует программу, мы начнем делать отдельные выпуски под конкретные проекты в рамках этой программы, - добавил глава ППК РЭО. - Это будет выпуск для широкого круга инвесторов, как юридических, так и, мы надеемся, физических лиц, любой сможет пойти и купить облигации ППК РЭО и внести свой вклад в развитие отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами в своем регионе".

Срок обращения каждого выпуска облигаций составит до 12 лет, все займы будут привязаны к конкретным проектам по строительству объектов обращения с отходами в регионах. Это могут быть концессионные или инвестиционный соглашения, а также коммерческие инициативы по созданию объектов обращения с отходами. Гарантии погашения облигаций предоставят регионы или крупные компании, заключили в аппарате Абрамченко.

Общество Экология Экономика Финансы Фондовый рынок Правительство Вице-премьеры "Мусорная" реформа

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