Ученые провели генетический анализ загадочных таримских мумий

Междисциплинарная и международная команда ученых впервые провела генетический анализ загадочных таримских мумий, найденных в конце 1990-х годов на территории Китая. Исследование доказало, что эти древние люди были потомками исчезнувшей популяции доледникового периода.

Исследование опубликовано в журнале Nature, а кратко о нем рассказывает Phys.org. В работе приняла участие большая группа ученых из Синьцзянского института культурных реликвий и археологии, Университета Цзилинь, Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии и Института эволюционной антропологии имени Макса Планка, Сеульского национального университета и Гарвардского университета.

Они исследовали мумии, обнаруженные более 20-ти лет назад на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Во времена Великого Шелкового пути здесь располагался важный торгово-культурный перекресток. С конца 1990-х годов археологи нашли сотни естественно мумифицированных человеческих останков, датируемых периодом примерно от 2000 года до нашей эры до 200 года нашей эры. Таримскими их назвали по бассейну реки Тарим, где они были обнаружены. Эта находка привлекла повышенное внимание из-за так называемого "западного" облика мумифицированных людей.

Кроме того, они были одеты в войлочную и шерстяную одежду, не характерную для этих мест, а в захоронениях рядом с ними находились останки коз, овец, крупного рогатого скота, сельскохозяйственный инвентарь, пшеница, ячмень, просо и даже сыр, характерные для других регионов. Захоронения находятся в бесплодной пустыне, поэтому мумии Таримского бассейна долгое время озадачивали ученых.

Появилось множество теорий об их загадочном происхождении, включая даже гипотезу о "пришельцах". Например, одна из самых популярных теорий гласит, что эти люди пришли сюда издалека, возможно, даже из степей Черноморского региона на юге России. Другие предполагали, что они были связаны с первыми "фермерами" Иранского нагорья.

В новом исследовании ученые провели анализ ДНК, извлеченной из 13-ти мумий. К своему большому удивлению исследователи обнаружили, что эти люди вовсе не были новичками в Таримском бассейне. Результаты указывают на то, что не были они и "пришельцами", потомками кочевников, пришедшими из далеких степей.

Наоборот, они оказались коренными жителями. Анализ ДНК указал на их прямую генетическую связь с некогда широко распространенной человеческой популяцией плейстоцена, которая, как считается, практически исчезла к концу последнего ледникового периода. Эта популяция известна как древние северные евразийцы (ANE). Ее генетический след лишь частично наблюдается в геномах некоторых современных популяций человека. Самая высокая доля - до 40 процентов, встречается у представителей коренных народов Сибири и Северной Америки.

Таримские мумии в этом отношении далеко их превзошли. По сути, они оказались прямыми потомками считающейся вымершей популяции древних северных евразийцев. Причем ученые не выявили у них никаких признаков смешения с какими-либо другими группами голоцена.

Данные исследования позволяют предположить, что люди в Таримском бассейне проживали генетически изолированной группой на протяжении длительного периода времени. Однако найденные в захоронениях вещи позволяют предположить, что они поддерживали культурные и торговые связи с другими народами.

"Несмотря на генетическую изоляцию, люди бронзового века в бассейне реки Тарим были удивительно космополитичными в культурном отношении - они строили свою кухню на основе пшеницы и молочных продуктов из Западной Азии, проса - из Восточной Азии, лекарственных растений - из Центральной Азии", - резюмирует Кристина Уоринер, ведущий автор исследования, профессор антропологии Гарвардского университета.