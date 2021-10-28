АрМИ-2022 пройдут на территории 15 стран

В четверг в Минобороны РФ прошла конференция, где подвели итоги Армейских международных игр 2021 года и рассказали, как планируют организовать конкурсы на АрМИ-2022.

Представители оборонных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Монголии, Сербии и Шри-Ланки участвовали в конференции по видеосвязи. К разговору также пригласили военных атташе из более чем 30 стран Азии, Африки, Европы и Америки.

"Мы надеемся, что в следующем году география стран, желающих провести конкурсы АрМИ-2022, будет только расширяться. Армейские международные игры 2022 года пройдут в период с 13 по 27 августа. В ходе игр планируется провести более 30 международных конкурсов с максимальным расширением географии их проведения до 15 стран", - сообщил главный судья Игр нынешнего года генерал - майор Александр Перязев.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ напомнили, что по итогам АрМИ-21 медали разного достоинства завоевали представители 17 стран. Первое общекомандное место завоевала сборная России. Наши военные заняли 20 первых мест, 13 - вторых и 4 - третьих. Второй была команда Узбекистана, третьими - военные из КНР. "В ходе игр военнослужащие России, Беларуси, Индии, Китая и Узбекистана установили 33 рекорда Армейских международных игр", - сообщили в департаменте.

Там добавили, что в 34 конкурсах АрМИ - 2021 на территории 11 государств участвовали 277 команд из 42 стран.