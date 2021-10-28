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28.10.2021 10:44
Рубрика: Экономика

Банки назвали стартовую сумму начинающего инвестора

Текст: Анастасия Алексеевских
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В среднем неквалифицированные инвесторы начинали совершение сделок с ценными бумагами с суммы 52 тысячи рублей в 2021 году (с января по октябрь). В 2020 году этот показатель был в среднем равен 70 тысячам рублей за тот же период (с января по октябрь). Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
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Руководитель управления развития инвестиционных продуктов "МКБ Инвестиции" Константин Шабалин подтвердил, что в первые 2-3 месяца инвесторы чаще всего вносят несколько тысяч или десятков тысяч рублей, и только потом постепенно увеличивают размер счета.

"Это связано с тем, что большинство тех, кто сегодня открывают счета, делают это впервые, и конечно, разумно не начинать сразу с большой суммы, - уточнил Шабалин. - Другая ситуация у тех инвесторов, которые имеют опыт и активно торгуют у других брокеров. Они заводят сумму в среднем диапазоне от 400 тысяч до 1,2 млн рублей".

Со временем, когда неопытных клиентов станет меньше, чек, с которым люди будут открывать счет, начнет расти, но это случится не раньше конца 2022 года, прогнозирует Шабалин.

В банках рассказали, и куда вкладываются новички.

"Как правило, неквалифицированные инвесторы начинают с покупки валюты (долларов и евро), ОФЗ и облигаций Сбера, - уточнили представители Сбербанка. - Следующим шагом становится совершение сделок с акциями российских голубых фишек (Сбербанк, Газпром, НорНикель, НЛМК, СургутНефтегаз, Алроса, МТС)".

Покупают чаще акции и облигации российских компаний, в нашем случае часто клиенты уделяют внимание ETF фондам и облигациям, уточнил Шабалин.

Начальник отдела брокерского обслуживания МТС Банка Юлия Горохова указала, что лидерами по размеру стартового чека инвестора являются Москва, Московская область и Санкт - Петербург.

Экономика Финансы Инвестиции

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