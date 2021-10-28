Беларусь завершает создание ударного беспилотника "Квадро-1400"

Обеспечение национальной безопасности Беларуси, заявил в парламенте страны вице-премьер Юрий Назаров, является стратегической задачей, комментируя в четверг создание ударного беспилотника "Квадро-1400".

Подчеркнув, что современный вид вооружения уже находится на завершающей стадии, член правительства пояснил, что он способен в дневных и ночных условиях "обнаруживать, распознавать и поражать легкобронированные и небронированные цели, живую силу противника".

Кроме того, по его данным, в текущем году модернизирована реактивная система залпового огня "Град". Завершается и разработка трехкоординатного отечественного мобильного радиолокационного комплекса "Восток". Успешно выполняются разработки средств ближнего боя: многоцелевого гранатометного комплекса, стрелкового оружия и боеприпасов к нему", - отметил вице-премьер.