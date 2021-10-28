Цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе на торгах биржи ICE опустилась на 6 процентов до 973 долларов за тысячу кубометров.

Падение цены на сырье связано с заявлением главы "Газпрома" Алексея Миллера, который рассказал о готовности продолжать закачку в европейские подземные хранилища газа.

Таким образом, цена упала ниже 1000 долларов. А точнее в пересчете на европейскую валюту до 81,2 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).