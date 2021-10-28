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28.10.2021 15:41
Рубрика: Экономика

Цена на зимний дизель побила рекорд 2018 года

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стоимость зимнего дизельного топлива обновила рекорд 2018 года и достигла отметки в 58,8 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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В ходе торгов цена на дизель по территориальному индексу Европейской части страны выросла на 0,7% до 58,798 рублей. Последний раз топливо превышало этот показатель 31 октября 2018 года.

При этом летнее и межсезонное дизельное топливо подешевело на 0,8 и 0,24% соответственно. Их цена составила 52,253 и 53,682 рублей.

По данным Минэнерго, подорожание зимнего дизеля вызвано ранним переходом с летних сортов, а также дорогой нефтью.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

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