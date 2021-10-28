Чем ответит Китай на климатические вызовы

В преддверии открывающейся 31 октября в Глазго конференции ООН по климату Китай четко очертил национальную стратегию борьбы с глобальным потеплением. Опубликовано сразу три профильных документа: "Белая книга о реагировании на изменение климата", "Дорожная карта" по прохождению пика эмиссий углерода к 2030 году и Руководство по достижению углеродной нейтральности к 2060-му.

Помимо уже обозначенных в заголовках целей, документы прописывают конкретные шаги и политические установки на снижение углеродного следа национальной экономики. Власти подчеркнули, что "КНР отказалась от предыдущей модели развития в ущерб экологии" и сейчас "стремится к балансу между интересами развития и снижением эмиссии углерода, привержена зеленому развитию и построению экологической цивилизации". Сделана лишь одна оговорка: работа по снижению углеродного следа "не должна подрывать национальной энергетической и продовольственной безопасности, а также стабильности производственных и логистических цепочек".

Цели по снижению эмиссии углерода, повышению энергосбережения и энергоэффективности будут глубоко интегрированы в национальное законодательство и планы развития. Так, из всех законов КНР будут вычеркнуты положения, противоречащие установкам снижения углеродного следа и достижения углеродной нейтральности. Стандарты низкоуглеродного развития будут закреплены в региональных стратегиях, а также в отраслевых планах для энергетической, транспортной, металлургической, строительной, нефтехимической и других отраслей. Подтверждена политическая установка на "жесткое сдерживание неконтролируемой экспансии энергоемких проектов с высоким уровнем эмиссий". Будут повышены обязательные стандарты энергоэффективности для оборудования и бытовой техники.

По стране активно создаются системы поддержки снижения углеродного следа. Важным шагом в этом направлении стал запуск 16 июля 2021 года общенациональной системы торгов углеродными квотами. Они представляют собой систему перераспределения права на эмиссию углекислого газа от компаний, выбросы которых находятся ниже установленного государством потолка, к предприятиям, которые выходят за максимальные пределы выхлопа. Углеродный рынок КНР сразу же стал крупнейшим в мире: лишь на начальном этапе он покрывает 4,5 миллиарда тонн эмиссий углерода. В систему торгов сегодня включены 2162 компаний-производителей электричества. Позже рынок расширится: к нему будут подключены предприятия нефтехимической и химической промышленности, производители стройматериалов, стали, цветных металлов и бумаги, а также авиакомпании.

В ближайшее время КНР опубликует список 100 индустриальных парков и городов, для которых поставят задачу пройти пик эмиссий углерода раньше обозначенного в "дорожной карте" 2030 года. Для этого им будет оказана всевозможная финансовая, политическая и технологическая поддержка.

Ставка в снижении углеродного следа, прежде всего, делается на уменьшение доли угля в национальной системе энергообеспечения и повышение роли неископаемых источников энергии. С 2005 по 2020 год КНР уже с 72,4 до 56,8 процента снизила долю угля в национальном энергообечпечении. Благодаря этому лишь в 2015-2020 годах количество вредных аэрозолей PM2.5 в воздухе китайских городов в среднем сократилось на 28,8 процента. Подтверждено, что в период XIV-й пятилетки (2021-2025 гг.) страна будет "максимально сдерживать" рост потребления угля, а с XV-й пятилетки (2025-2030 гг.) начнет "постепенное сокращение" объемов использования твердого топлива.

Одновременно стремительно растет объем установленных мощностей на солнечных и ветряных электростанциях. С 2005 по 2020 год он вырос в 3000 раз на фотовольтажных станциях и в 200 раз - на ветряных. Сегодня Китай обеспечивает 15,9 процента национального энергопотребления за счет неископаемых источников энергии. По планам, к 2025 году этот показатель вырастет до 20 процентов, а к 2030 - до 25. Благодаря этому страна к 2030-му на 65 процентов по сравнению с 2005 годом сократит объем выброса двуокиси углерода. К 2060 году неископаемые источники энергии будут обеспечивать уже более 80 процентов энергопотребления в Китае.

Повышенное внимание в новых "климатических" документах уделено и развитию сети поглотителей углерода - искусственных или природных систем, которые впитывают из воздуха углекислый газ. Обозначен курс на повышение способности таких систем к улавливанию углерода. В частности, ставка делается на расширение лесонасаждений. Если в 1980-х годах лесами было покрыто лишь 12 процентов площади КНР, то сейчас этот показатель доведен до 23, к 2025 году он повысится до 24,1 процента, а к 2030-му - до 25.

Отдельно в документах обозначены развитие низкоуглеродного транспорта и энергоэффективных зданий. В частности, к 2025 году половина крыш новых зданий будут покрыты солнечными батареями для снабжения домов электричеством и горячей водой. К 2030 году на автомобили на новых источниках энергии будет приходиться 40 процентов продаж на авторынке КНР, к тому же году будет пройден пик потребления нефти на транспорте.

Не обойдены стороной и вопросы международного сотрудничества в борьбе с изменениями климата и построении низкоуглеродной экономики. В Пекине уверены, что работать нужно сообща: "никто не сможет справиться в одиночку с климатическими вызовами, а самоизоляция и политика односторонних действий не даст никаких результатов".

Китай гарантировал, что будет вносить свой посильный вклад в борьбу с изменением климата. Так, в сентябре 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай сворачивает строительство угольных ТЭС за рубежом и будет помогать развивающимся странам в развитии зеленой энергетики. Одновременно разрабатывается программа "Зеленого Шелкового пути", в рамках которой в странах-участницах интеграционной инициативы "Один пояс, один путь" будет продвигаться низкоуглеродная энергетика. Сам Китай заявил о готовности не только делиться своими успехами в развитии зеленой энергетики, но и открыть национальные рынки для импорта природоохранных услуг и энергосберегающих сервисов.