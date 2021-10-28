Чернышенко поздравил команду МГТУ "СТАНКИН" с победой на хакатоне третьего сезона "Цифрового прорыва"

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко посетил МГТУ "СТАНКИН" и поздравил команду вуза с победой на хакатоне третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв".

Студенты представили вице-премьеру, который, кстати, сам - выпускник "СТАНКИН", стратегию развития университета: в рамках программы "Приоритет 2030" вуз получил базовую часть гранта по треку "Отраслевое лидерство". Акцент в стратегии сделан на молодежные инициативы, например, организации акселератора технологических стартапов на базе университета, студенческого медиацентра, цифрового кампуса. К 2030 году "СТАНКИН" планирует в три раза увеличить объкм научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах машиностроительной отрасли, стать лидером по подготовке и трудоустройству студенческих проектных команд и обеспечить устойчивое развитие более 50 студенческих стартапов.

Дмитрий Чернышенко отметил, что у вуза амбициозные планы развития.

- Студенты "СТАНКИН" активно вовлечены в формирование каждого направления вузовских проектов, это правильная история, - подчеркнул вице-премьер. - Ценно, что стратегия университета соотносится с утвержденными правительством инициативами. Например, нам важно дать студентам возможность в вузе создать свой стартап и начать его развивать при поддержке опытных педагогов. Считаю, что "СТАНКИН" должен стать одним из лидеров в реализации стратегических инициатив по развитию передовых инженерных школ и университетского технологического предпринимательства.

По словам ректора МГТУ "СТАНКИН", Владимира Серебренного, ключевые направления для вуза сегодня - инженерная профориентация, карьера, ценности и таланты. Одна из основных задач - формирование инженерных проектных команд под задачи цифровой трансформации машино- и станкостроения.

Дмитрию Чернышенко представили проекты по созданию отечественного роботизированного оборудования, которое позволит сократить время производства продукции и уменьшить ее себестоимость. Например, по предварительным подсчетам, разработка роботизированной платформы для очистки и окраски судов, которая будет востребована в Арктике, позволит сэкономить предприятию 8 миллиардов рублей.

- Создание отечественного оборудования совместно с молодыми учеными позволит обеспечить технологическую безопасность страны, а также подготовить высококвалифицированных специалистов с нужным уровнем компетенций, - прокомментировал Дмитрий Чернышенко.

Владимир Серебренный заверил: все проекты предусматривают сквозное участие студентов. Для этих целей уже создано студенческое конструкторское бюро.