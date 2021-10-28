Депутаты проголосовали за повышение пенсий на 5,9%

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2022-2024 годы.

В проекте ПФР заложено повышение пенсий неработающих пенсионеров на уровне 5,9% в 2022 г., в 2023 г. - на 5,6%, в 2024 г. - на 5,5%. При этом среднегодовой размер страховой пенсии в следующем году составит 17 тыс. 115 руб., в 2023 г. - 17 тыс. 893 руб., в 2024 г. - 18 тыс. 733 руб.

Не исключено, что темпы индексации изменятся ко второму чтению, ведь фактическая инфляция ожидается выше, чем заложена в бюджет РФ и казну фонда.

Министр финансов Антон Силуанов заявил депутатам, что для властей приоритет - поддержка именно этой категории пенсионеров. Так он ответил на вопрос о возвращении индексации для работающих пенсионеров. Впрочем, в правительстве ранее заявляли, что этот вопрос продолжает рассматриваться.

Председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим сообщил депутатам, что в бюджете учтены поручения президента по итогам Послания Федеральному Собранию.

"К ним относятся ежемесячные пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности и ежемесячные пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 18 лет", - отметил он.

Всего на социальные выплаты планируется направить до 2 трлн 200 млрд рублей в 2024 году, уточнил Кигим.

В ходе обсуждения прозвучал ряд инициатив. Так, фракция ЛДПР предлагает объединить Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России. Об заявил замглавы фракции, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.