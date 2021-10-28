До 20 миллиардов рублей выделит правительство на новые кредиты для бизнеса

До 20 миллиардов рублей правительство выделит на новые кредиты по программе ФОТ 3.0, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Выдача займов начнется с 1 ноября и завершится в конце года.

Мера поддержки бизнеса распространяется на предприятия и организации из наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса отраслей. "Она подтвердила свою востребованность, - заявил глава кабмина на заседании правительства. - К 1 июля этого года было заключено более 16 тысяч кредитных договоров на сумму около 60 миллиардов рублей".

Займ по измененной ФОТ 3.0 можно будет получить на полтора года из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения кредита увеличится в два раза - с 6 до 12 месяцев. "В первые полгода можно ничего не платить - ни процентов, ни основного долга. А после, в течение 12 месяцев, погашать займ равными долями по низкой ставке - всего в 3% годовых", - напомнил Мишустин.