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28.10.2021 09:52
Рубрика: Общество

Доктор Комаровский рассказал, как избавиться от отдышки после COVID-19

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

При заболевании коронавирусом сильно страдают легкие. Этому органу нужно в течение определенного времени успеть восстановиться.

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал ключевые моменты, на которые стоит заострить внимание людям, страдающим от отдышки. Он отметил, что отдышка как последствие COVID-19 не является нормой.

В своем посте, опубликованном в Instagram, Комаровский рекомендует людям с отдышкой следить за параметрами воздуха. Кроме того, он призывает по мере надобности пить больше воды, чтобы не допустить обезвоживания.

Врач отметил, что во время восстановления после болезни лучше избегать очевидно вредных для легких условий. Так как если рядом кто-то курит или в помещении, где вы находитесь, очень пыльно, процесс восстановления будет проходить гораздо дольше.

И, конечно же, по возможности на время переезжать за город, где влажный и чистый воздух.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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