Две трети россиян мечтают жить в загородном доме

Спрос на загородную недвижимость не снижается с начала пандемии. Почти 70 процентов россиян хотят переехать в загородный дом для постоянного проживания. На днях правительство объявило о расширении программы льготной ипотеки с господдержкой на дома. Купить свой дом можно будет, как и квартиру, по ставке до 7 процентов. С июля предельный размер кредитов по ипотеке с господдержкой ограничен 3 миллионами рублей для всех регионов.

Сейчас из почти 62 миллионов семей лишь 30 процентов живут в индивидуальном доме, показал опрос ВЦИОМа и ДОМ.РФ. При этом более 23 миллионов хотели бы переехать из квартиры в дом. Чаще всего это россияне 35-59 лет.

Описывая идеальный дом, большинство представляет его как кирпичное двухэтажное здание площадью 80-120 квадратных метров. В доме должно быть не менее четырех комнат. Рядом должны быть остановки общественного транспорта, социальные, торговые объекты, а также детские площадки и зоны отдыха. А дорога до работы должна занимать не более получаса.

В 2020 и начале 2021 года спрос на загородное жилье в Подмосковье был больше, чем годом ранее, на 65 процентов, под Новосибирском и Санкт-Петербургом - на 70, подсчитали в компании Realiste. Цены на дома и участки, соответственно, тоже поползли вверх: в Казани к началу лета 2021 года на 15 процентов выросла стоимость участков и на 7 - домов и дач, в Екатеринбурге загородная недвижимость выросла на 13 процентов, на Алтае - на 20, в Подмосковье на 18-38 процентов.

Однако ажиотажный спрос и тормозит загородное строительство. Негативно влияет рост цен на стройматериалы. Не хватает подходящих участков. Очередь на домокомплекты и бригады рабочих расписана на несколько месяцев вперед, цены на услуги бригад поднялись в среднем на 20-30 процентов. Однако строить более далекие планы в условиях роста цен производители домокомплектов опасались, сообщила Ассоциация деревянного домостроения, - из-за повысившихся цен и дефицита материалов. Ожидается, что на рынке появятся проекты поселков, в том числе от застройщиков, ранее специализировавшихся на многоэтажных домах. Но на это требуется от нескольких месяцев до нескольких лет, говорит заместитель гендиректора компании "Kaskad Недвижимость" Ольга Магилина. Однако, несмотря на желание жить в частном доме, реально готовы перебраться в свое жилье в ближайшие несколько лет лишь 1,4 миллиона семей. Одна из причин этого - сложности с оформлением ипотеки на частные дома и их строительство. Индивидуальные дома население часто строит самостоятельно или с помощью случайных бригад, банкам трудно оценить залоговую стоимость таких зданий. Доля ипотеки на ИЖС до сих пор составляла всего 2 процента от всего объема. Для упрощения ипотеки Минстрой России и ДОМ.РФ провели конкурс типовых проектов. Проектная документация будет выложена в открытом доступе. Предполагается, что банки будут кредитовать такое строительство или покупку гораздо охотнее. Недавно ДОМ.РФ запустил бета-версию суперсервиса для желающих построить дом. На нем можно выбрать проверенный проект, выбрать подрядчика и отправить заявку на получение ипотеки.