Экс-сотрудница МВД предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Бывшая сотрудница МВД предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Она обещала помочь страховой компании выиграть конкурс и заключить контракт с МВД на страхование сотрудников. О подробностях дела рассказала руководитель пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Свою услугу женщина оценила в 325 миллионов рублей и через своего супруга уже получила часть этой суммы - 40 миллионов. Однако это стало известно полицейской контрразведке. Подозреваемую задержали в феврале 2020. Ее супруг успел скрыться, и мужчину объявили в розыск.

Уже завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России и двух посредников. Они обвиняются в совершении преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ "получение взятки, совершенное в особо крупном размере" и части 4 статьи 291.1 УК РФ "посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

В правоохранительных органах "РГ" рассказали, что речь идет о полковнике внутренней службе Светлане Алешиной, которая занималась в МВД пенсионным обеспечением.

Откуда такая запредельная сумма взятки? Дело в том, что речь шла о весьма крупном контракте, который некая страховая компания могла получить, выиграв тендер. На кону стояли 13 миллиардов 746 миллионов рублей. Алешина убедила страховщиков, что сумеет обеспечить этот контракт, за малую толику от общей суммы.

Известно, что это лоббирование расследовали не только оперативники собственной безопасности МВД, но и сотрудники ФСБ и СКР. Причем, 40 миллионов рублей взятки были переданы в 2018 году, а информация о преступлении поступила оперативникам в конце 2019 года. И уже в декабре 2019 года глава СКР Александр Бастрыкин санкционировал проведение десятков обысков и выемок документов у подозреваемых сотрудников МВД и работников страховой компании. Теперь свое слово скажет суд.