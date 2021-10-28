Эксперт сообщила, что COVID-19 способствует облысению

Переболевший коронавирусом человек может преждевременно лишиться своих волос. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она пояснила, что инфекция может сопровождаться нарушениями кровоснабжения, повышенным тромбообразованием и дисфункцией эндокринной системы. Все перечисленные факторы способствуют облысению.

Эксперт подчеркнула, что при тяжелой форме COVID-19 поражает различные органы и системы, после чего требуется длительный восстановительный период. Тогда как при легкой форме пациенты порой поздно обращаются за помощью к врачам или вовсе остаются без лечения. Однако это тоже может приводить к развитию постковидного синдрома, уточнила Руженцова. "В целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома", - сказала эксперт, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее ученые назвали признаки постковидного синдрома у детей. Среди наиболее частых проявлений - усталость, тревожность, депрессия, головная боль и боли в животе, а также соматические расстройства. При этом отмечалось, что у взрослых болезнь часто выражается в виде дыхательной недостаточности, выпадения волос и потери вкусовых ощущений.