Эксперты назвали частоту обращений туристов к врачам по поводу COVID-19

Коронавирус практически не повлиял на частоту обращений российских туристов к врачам во время отдыха за рубежом. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование страховой компании ERV.

По информации страховщиков, среди россиян, отдыхающих на заграничных курортах, частота обращений за медпомощью, в результате которой был выставлен диагноз COVID-19, остается стабильно низкой с августа 2020 года. На 10 тысяч путешественников приходится примерно 3 случая заболевания коронавирусом, отмечают эксперты.

Кроме того, резко уменьшилось число обращений к врачам по поводу ротавируса, а также пугавшего некогда наших соотечественников вируса Коксаки. Также фиксируется серьезное сокращение частоты жалоб, связанных с некачественным питанием в отелях.

В целом, общая частота обращений туристов за медпомощью в зарубежных поездках в 2021 году снизилась на 21,5% по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

Как отмечают в АТОР, за последнее время туристы стали ответственнее относится к своему отдыху, питанию и гигиене. Также внимательнее ко всем этим вопросам стали подходить и отели, работающие по усиленным санэпидпротоколам.

Ранее в АТОР сообщили, что на период нерабочих дней среди заграничных направлений в лидеры спроса вышли такие страны как Египет, Турция, ОАЭ и Доминикана. Напротив, объем бронирования туров по России снизился в связи с введенными в регионах антиковидными ограничениями.