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28.10.2021 11:30
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали частоту обращений туристов к врачам по поводу COVID-19

Текст: Нина Егоршева

Коронавирус практически не повлиял на частоту обращений российских туристов к врачам во время отдыха за рубежом. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование страховой компании ERV.

Фото: iStock
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По информации страховщиков, среди россиян, отдыхающих на заграничных курортах, частота обращений за медпомощью, в результате которой был выставлен диагноз COVID-19, остается стабильно низкой с августа 2020 года. На 10 тысяч путешественников приходится примерно 3 случая заболевания коронавирусом, отмечают эксперты.

Кроме того, резко уменьшилось число обращений к врачам по поводу ротавируса, а также пугавшего некогда наших соотечественников вируса Коксаки. Также фиксируется серьезное сокращение частоты жалоб, связанных с некачественным питанием в отелях.

В целом, общая частота обращений туристов за медпомощью в зарубежных поездках в 2021 году снизилась на 21,5% по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

Как отмечают в АТОР, за последнее время туристы стали ответственнее относится к своему отдыху, питанию и гигиене. Также внимательнее ко всем этим вопросам стали подходить и отели, работающие по усиленным санэпидпротоколам.

Ранее в АТОР сообщили, что на период нерабочих дней среди заграничных направлений в лидеры спроса вышли такие страны как Египет, Турция, ОАЭ и Доминикана. Напротив, объем бронирования туров по России снизился в связи с введенными в регионах антиковидными ограничениями.

Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

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