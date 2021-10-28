У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Facebook сменила название

Текст:   Иван Черноусов
28.10.2021,  
21:33

Facebook объявила о ребрендинге. Основатель социальной сети Марк Цукерберг рассказал, что официальное название ИТ-компании теперь - Meta.

Экс-сотрудники Цукерберга подали на него в суд

По его словам, бренд Facebook не отражает то, чем занимается социальная сеть сегодня. "Мы больше, чем просто социальная сеть, - заявил Цукерберг. - Компания работает над созданием приложений для виртуальной реальности и многими другими интересными проектами".

При этом сама социальная сеть по-прежнему будет называться Facebook. Приложения WhatsApp и Instagram также не поменяют свое название.