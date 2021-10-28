Fix Price повысит цены

Сеть магазинов Fix Price повысит цену на свою продукцию - теперь она будет стоить 59 и 79 рублей вместо планки в 55 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ретейлера.

"В ближайшее время мы намерены запустить еще два новых прайс-поинта 59 и 79 рублей, и ожидаем, что два других уже существующих прайс-поинта, 50 и 77 рублей, будут постепенно выведены, что даст нам еще больше возможностей в части управления товарной матрицей и маржой", - говорится в сообщении.

В сети отметили, что линейка стоимостью 55 рублей остается, кроме того, никакая продукция из этого сегмента не подорожает.