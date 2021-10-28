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28.10.2021 19:10
Рубрика: В мире

Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
Как сообщила столичная газета Le Parisien, эксклюзивно получившая доступ к материалам Главного управления внутренней безопасности Франции (ГУВБ), в стране "мог произойти госпереворот", но его предотвратили контрразведчики. Эту сенсацию подхватили практически все местные СМИ, как электронные, так и бумажные, и их понять можно: ведь будущей весной намечено проведение президентских выборов, этого кульминационного события "демократической жизни" страны, а тут какие-то заговорщики, того гляди, свергнут законную власть.
За последний год президенту Франции благодарные соотечественники и давали пощечину, и кидали в него яйцо (на снимке) А вот теперь французы узнали, что Макрона собиралась "свергнуть" группа экстремистов Фото: AP За последний год президенту Франции благодарные соотечественники и давали пощечину, и кидали в него яйцо (на снимке) А вот теперь французы узнали, что Макрона собиралась "свергнуть" группа экстремистов Фото: AP
За последний год президенту Франции благодарные соотечественники и давали пощечину, и кидали в него яйцо (на снимке) А вот теперь французы узнали, что Макрона собиралась "свергнуть" группа экстремистов Фото: AP

Так в чем же дело? Из публикации, цель которой, как представляется, нагнать страху на публику, следует, что во главе заговора стоял бывший депутат центристской партии "Демократическое движение" (МоДем) 55-летний Реми Дайе. Из партии его исключили за конспирологические измышления, а французам он больше всего известен по нашумевшему делу о похищении восьмилетней девочки по имени Миа, которое он организовал вместе с сообщниками, а затем сбежал от полицейских в Малайзию.

Фото: GettyImages
Французы опасаются, что их вытеснят выходцы из Африки и Ближнего Востока

Так вот оказывается, по крайней мере, так пишет Le Parisien, там сложа руки бывший парламентарий не сидел, а занялся "разработкой планов" по смене режима во Франции. Если верить газете, то следователи ГУВБ обнаружили, что Реми Дайе создал разветвленную "террористическую организацию" с филиалами по всей стране, особенно в южных департаментах и в Париже.

По мере перехвата закодированных сообщений они выявили 36 "капитанов" (судя по всему, так назывались руководители ячеек), каждый из которых отвечал за свой регион. В организацию, указывается в публикации, входили полицейские, жандармы, военные - как отставники, так и срочной службы. Среди них также фигурировал столичный адвокат и даже глава одного городского муниципалитета. Опять-таки по версии газеты, в подпольной организации было "военизированное крыло", которое возглавлял подполковник в отставке 63-летний Кристоф М., обладатель ордена "За заслуги перед Францией". Именно перед ним стояла задача, указывается в публикации, осуществить операцию Azur ("Лазурь") по свержению власти.

В качестве подготовки эти лица намеревались провести целый ряд силовых акций. Речь шла о нападении на масонскую ложу в Эльзасе, на центры вакцинации, подрыве вышек телекоммуникаций в новом стандарте G5. В "день восстания" Реми Дайе и его единомышленники должны были съехаться в Париж и, вооружившись щитами и самодельной взрывчаткой, устроить на улицах города столкновения с полицией, тем самым спровоцировать ее на ответные действия с применением огнестрельного оружия. Все это должно было привести к кровопролитию и нагнетанию обстановки как в столице, так и в других городах страны.

В "день восстания" заговорщики должны были устроить в Париже столкновения с полицией

Затем заговорщики, опять же по сведениям Le Parisien, собирались пойти на штурм Елисейского дворца, парламента, министерств внутренних дел и обороны. Одновременно они рассчитывали захватить какой-нибудь телеканал и радиостанцию, чтобы объявить о свершившемся.

Вот такое громадье планов. Но вот в чем загвоздка. Главарь заговора был еще этим летом экстрадирован малайзийскими властями во Францию и посажен в тюрьму по делу о похищении девочки Миа. Сейчас ему предъявлено еще одно обвинение - в "создании преступного террористического сообщества". В то же самое время контрразведчики провели задержания среди его сторонников. Арестовано 14 человек, которые сейчас дают показания.

Чем фантасмагорическая история закончится, пока трудно сказать. Но вот Жан-Кристоф Бассон Ларби, а он адвокат главного фигуранта скандального дела, считает, что "теневая армия, которую якобы возглавил Реми Дайе, есть карикатура на содержание этого досье". По его словам, его клиент не имеет никакого отношения к терроризму, он лишь призывал к "мирному свержению существующей политической системы" и стал "жертвой беспримерной подачи со стороны медийного сообщества".

В мире Европа Франция

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