Футбольные фанаты планировали устроить вооруженные погромы в Уругвае

Две бразильские команды - "Палмейрас" и "Фламенго" - поборются в финале за кубок Либертадорес 27 ноября в Монтевидео. Но этот праздник футбола планировали испортить болельщики обеих команд. Выяснять отношения между собой они хотели с оружием в руках.

Атмосфера нагнеталась последние две недели. Фанаты готовились к битве с соперниками в закрытых группах в социальных сетях. Столкновения должны были начаться накануне финального матча и продолжиться после него.

Бразильский информационный портал Terra смог ознакомиться с содержанием переписки в одной из групп Whatsapp, где фламенгисты обсуждали подготовку к поездке в Уругвай.

"Помните, мы не можем поехать с пустыми руками. Они (болельщики "Палмейрас" - прим. "РГ") привезут с собой целый арсенал", - цитирует Terra одного из участников этой группы.

Бразильские правоохранительные органы уже предупредили своих уругвайских коллег о готовящихся беспорядках. Руководство обеих команд также осведомлены о планах болельщиков. В первой половине ноября они намерены начать информационную кампанию, чтобы избежать конфликта между своими фанатами.