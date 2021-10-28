Футбольные фанаты планировали устроить вооруженные погромы в Уругвае

Новости

В Улан-Удэ экс-сотрудницу мэрии задержали по подозрению в получении взятки 07:04
Forbes: B-1 ВВС США отрабатывают удары по российскому флоту 07:02
В Хабаровске осудят прятавшегося 10 лет "наперсточника" 06:58
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции 06:18
Пульмонолог рассказал о главных признаках ковидного кашля 06:01
Гинцбург заявил о 100-процентной защите от COVID-19 при ревакцинации 05:39
В Приамурье устроили флешмоб в поддержку врачей "ковидного" госпиталя 05:34
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных COVID-19 людей 05:32
Трамп выступил против введения в США "налога для миллиардеров" 05:11
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной 04:27
Чаще всего коронавирусом в России заражаются пожилые люди 03:59
Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту 03:34
Расписанная под хохлому ракета "Союз" стартовала с космодрома Байконур 03:08
Глава Тайваня подтвердила присутствие американских военных на острове 02:25
"Спартак" обратился к "Баварии" после поражения мюнхенцев со счетом 0:5 01:51
"Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана 01:42
В Подмосковье найден мертвым отставной генерал ФСБ 01:01
Россияне увлекаются компьютерными играми, но не верят в них как в профессию 00:35
Утвержден размер выплаты за использование чужого изобретения при ЧС 00:00
"Газпром" обсудил с делегацией из Молдавии условия нового контракта 27.10.2021
Стала известна фамилия предполагаемого убийцы банкира Михаила Яхонтова 27.10.2021
Грызлов: Украина уклонилась от обсуждения ситуации с турецким БПЛА 27.10.2021
Около 1 400 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 27.10.2021
Кехман встретится с Дорониной и Бояковым 27.10.2021
УНИКС одержал вторую победу в Евролиге 27.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 06:31
Рубрика: В мире

Футбольные фанаты планировали устроить вооруженные погромы в Уругвае

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Две бразильские команды - "Палмейрас" и "Фламенго" - поборются в финале за кубок Либертадорес 27 ноября в Монтевидео. Но этот праздник футбола планировали испортить болельщики обеих команд. Выяснять отношения между собой они хотели с оружием в руках.

Атмосфера нагнеталась последние две недели. Фанаты готовились к битве с соперниками в закрытых группах в социальных сетях. Столкновения должны были начаться накануне финального матча и продолжиться после него.

Фото: AFP/EVARISTO SA
Президента Бразилии не пустили на футбольный матч без прививки от COVID-19

Бразильский информационный портал Terra смог ознакомиться с содержанием переписки в одной из групп Whatsapp, где фламенгисты обсуждали подготовку к поездке в Уругвай.

"Помните, мы не можем поехать с пустыми руками. Они (болельщики "Палмейрас" - прим. "РГ") привезут с собой целый арсенал", - цитирует Terra одного из участников этой группы.

Бразильские правоохранительные органы уже предупредили своих уругвайских коллег о готовящихся беспорядках. Руководство обеих команд также осведомлены о планах болельщиков. В первой половине ноября они намерены начать информационную кампанию, чтобы избежать конфликта между своими фанатами.

В мире Южная Америка Бразилия В мире Южная Америка Уругвай

Главное сегодня

Путин поручил "Газпрому" пополнить хранилища газа в Европе
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
Гинцбург заявил о 100-процентной защите от COVID-19 при ревакцинации
Чаще всего коронавирусом в России заражаются пожилые люди
Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину