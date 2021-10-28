Новости

У Роналду и его девушки будет двойня 20:28
"Газпром экспорт" изучает просьбу польской PGNiG о снижении цен на газ 20:12
Пушков: Снижение цены на газ не изменит антироссийскую позицию Польши 20:03
Власти Подмосковья могут вернуть QR-систему с 8 ноября 20:03
В Петербурге запретят ночную работу кинотеатров и кафе 19:58
В парке "Патриот" развернули госпиталь для больных COVID-19 19:54
Захарова: В охваченном беспорядками Судане находится около 300 россиян 19:48
"Газпром" дополнительно поставил в Европу 11 млрд кубометров газа 19:20
Более 40% осужденных за экстремизм получили приговоры за призывы в интернете 19:06
ПФР напомнил о последней возможности подать заявление на "школьную" выплату 19:05
В Новой Москве у метро после ДТП сгорела Tesla 19:03
В выходные столичный воздух прогреется до рекорда 19:01
СК установил причину взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах 18:54
В Москве около 200 тысяч детей переболели COVID-19 18:42
АрМИ-2022 пройдут на территории 15 стран 18:10
Fix Price повысит цены 18:06
На учениях ПВО под Астраханью зенитчики сбили более 40 воздушных целей 18:06
В Москве салоны сотовой связи могут закрыть за нарушение нерабочих дней 17:47
На Дальнем Востоке строят жилье в рамках комплексного развития территорий 17:45
Суд вновь подтвердил приостановку эксплуатации четырех самолетов "Якутии" 17:41
Сенатор назвал отравления метанолом умышленной диверсией 17:33
Строить инфраструктуру с помощью облигаций хотят 25 регионов 17:30
Ракова: Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной 17:26
За незаконное хранение и сбыт метилового спирта могут надолго посадить 17:24
"Газпром" готов обеспечить треть прироста мирового потребления газа 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
28.10.2021 19:20
Рубрика: Экономика

"Газпром" дополнительно поставил в Европу 11 млрд кубометров газа

Текст: Елена Березина (Верона) , Матвей Линник

"Газпром" выполняет все контрактные обязательства и в этом году поставил в Европу 11 млрд кубометров газа. Об этом заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Замглавы МИД рассказал о процедуре сертификации "Северного потока-2"

"Газпром" обеспечивал всегда и обеспечивает сейчас, сегодня, все свои долгосрочные контракты. Более того, уже в этом году "Газпром" поставил в Европу дополнительно 11 миллиардов кубических метров газа", - заявил он на сессии Евразийского экономического форума в Вероне.

По словам Зубкова, мощности газопровода "Северный поток-2" позволяют поставлять на европейский рынок 55 млрд кубометров газа в год. Представитель компании отметил, что голубое топливо будет востребовано еще много лет.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Пушков: Снижение цены на газ не изменит антироссийскую позицию Польши
В Петербурге запретят ночную работу кинотеатров и кафе
Сеть экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве расширят до 70 точек
В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году