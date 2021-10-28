"Газпром" дополнительно поставил в Европу 11 млрд кубометров газа

"Газпром" выполняет все контрактные обязательства и в этом году поставил в Европу 11 млрд кубометров газа. Об этом заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

"Газпром" обеспечивал всегда и обеспечивает сейчас, сегодня, все свои долгосрочные контракты. Более того, уже в этом году "Газпром" поставил в Европу дополнительно 11 миллиардов кубических метров газа", - заявил он на сессии Евразийского экономического форума в Вероне.

По словам Зубкова, мощности газопровода "Северный поток-2" позволяют поставлять на европейский рынок 55 млрд кубометров газа в год. Представитель компании отметил, что голубое топливо будет востребовано еще много лет.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".