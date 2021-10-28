"Газпром" готов обеспечить треть прироста мирового потребления газа

Увеличение добычи "Газпрома" в 2021 году покроет около трети прироста мирового потребления газа, сообщает пресс-служба компании.

По предварительным оценкам, потребление газа в мире в 2021 году вырастет на 150 млрд кубометров и составит 4,2 трлн кубометров. Наибольший рост спроса наблюдается в России, Китае и европейских странах, ключевых рынках для компании.

За девять с половиной месяцев 2021 года "Газпром" увеличил добычу на 56,7 млрд кубометров (на 16,6%) по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года. Такой прирост производства соответствует трети от увеличения мирового спроса на газ.

В сообщении компании также подчеркивается, что, несмотря на изменение ценовой конъюнктуры - рост цен на газ в Азии и Европе, - а также новые инициативы по декарбонизации экономики, ведущие исследовательские организации прогнозируют значительный рост мирового потребления газа в краткосрочной и долгосрочной перспективе.