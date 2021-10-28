Генпрокурор РФ заявил о попытках экстремистов дестабилизировать обстановку в СГ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Особую взаимную озабоченность на встрече с Александром Лукашенко Генпрокурор высказал в отношении попыток дестабилизировать обстановку в России и Беларуси извне, в том числе путем активизации экстремистских и террористических группировок.

"Эти вызовы приобрели особое звучание в связи с событиями в Афганистане. Они, безусловно, диктуют необходимость внесения корректив в вопросы обеспечения безопасности на пространстве всего СНГ", - заявил Краснов.

Он отметил, что у российских прокуроров ни с одной прокуратурой мира нет такого тесного взаимодействия, как с белорусскими коллегами. По его словам, приоритеты совместной работы на ближайшее время ежегодно координируются с Генеральным прокурором Беларуси исходя из текущей мировой и региональной ситуации.

Игорь Краснов подчеркнул, что общие задачи прокуроры выполняют, в том числе, благодаря созданной в рамках Союзного государства Объединенной коллегии генеральных прокуратур Беларуси и России.

Глава российского надзорного ведомства также отметил, что в центре внимания прокуроров Союзного государства продолжают оставаться вопросы защиты прав и свобод социально уязвимых категорий граждан, охраны окружающей среды, борьбы с коррупцией, а также противодействия росту домашнего насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних. В этом плане, как отметил Краснов, большая нагрузка ложится на правоохранительные органы и, в частности, прокуратуру.