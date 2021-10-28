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28.10.2021 22:38
Рубрика: В мире

Глава минюста Польши заявил, что Варшава не будет выплачивать штрафы ЕС

Текст: Екатерина Забродина

Варшава не выплатит "ни одного злотого" из штрафов, наложенных на Польшу Европейским судом юстиции в Люксембурге. Об этом заявил глава минюста и генпрокурор республики Збигнев Зёбро.

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"Польское государство не может уступить беззаконию - будь то незаконные санкции в отношении шахты "Туров" или штрафы за изменения в судебной системе", - подчеркнул министр, которого цитирует ТАСС.

Напомним, еще 20 сентября суд постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по 500 тысяч евро в день до тех пор, пока не закроется угольная шахта "Туров" на границе с Чехией. В Праге настаивают, что предприятие наносит вред экологии, а также лишает доступа к воде местных фермеров. Однако поляки не собираются останавливать работу "Турова".

Теперь к этим санкциям добавился еще один вердикт: в среду тот же Европейский суд юстиции предписал штрафовать Польшу на 1 миллион евро в сутки, пока республика не выполнит требование об упразднении судебной дисциплинарной палаты Верховного суда. Она была создана в 2018 году в рамках нашумевшей реформы судебной системы и наделена полномочиями принимать решения о работе судей. Еврокомиссия требует упразднить орган. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что в республике в принципе работают над этим вопросом.

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