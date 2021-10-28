Глава ВС Лебедев: За преступления в морской среде осуждено 799 человек

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что за первые 12 месяцев этого года за совершение преступлений в морской среде осуждено 799 лиц.

"За совершение административных правонарушений, связанных с использованием морских водных объектов, в первом полугодии этого года назначены административные наказания 313 лицам, - рассказал Вячеслав Лебедев. - По этим категориям дел суды также устанавливают обстоятельства, способствовавшие нарушению законодательства об использовании морских водных объектов, и при необходимости выносят частные определения в адрес организаций, органов власти и должностных лиц с указанием конкретных мер для их устранения".

Заявление прозвучало в ходе Международного форума по вопросам судебного сотрудничества в сфере Морского шелкового пути. Вячеслав Лебедев подчеркнул, что новые глобальные вызовы требуют согласованных действий мирового сообщества по охране морских вод от загрязнения, обеспечению рационального и бережного использования морских ресурсов.

"В этой связи особое значение имеет эффективное рассмотрение судами дел о возмещении вреда, причиненного морской среде, ликвидации последствий морских аварий, - сказал он. - Повышенное внимание в судебной практике уделяется также вопросам защиты социальных и трудовых прав членов экипажей морских судов, соблюдения технических и санитарных требований судовладельцами и администрацией морских портов".

По словам председателя ВС, в отношении морских объектов в РФ установлена наиболее широкая водоохранная зона, составляющая 500 метров от линии максимального прилива, в границах которой запрещено размещение отходов производства и потребления, осуществление работ с применением вредных веществ.

"В целях повышения эффективности возмещения вреда, причиненного морским объектам, собственники судов, осуществляющих перевозку опасных и вредных веществ, обязаны осуществлять страхование или предоставлять иное финансовое обеспечение ответственности за причинение вреда морской среде, - подчеркнул Лебедев. - При этом иск о возмещении ущерба может быть предъявлен непосредственно к страховщику или к организации, выдавшей документ о финансовом обеспечении. Установлен специальный срок исковой давности по требованиям о возмещении ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ, составляющий 10 лет со дня инцидента".

В состав ущерба, подлежащего возмещению при перевозке морским транспортом опасных и вредных веществ, суды включают расходы на ликвидацию последствий загрязнения, восстановление нормального функционирования морского порта и инфраструктуры водных путей, пояснил председатель Верховного суда.