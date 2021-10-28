Григорий Заславский переизбран ректором ГИТИСа

В Российском институте театрального искусства - ГИТИСе прошло Общее собрание, которое должно было выбрать ректора. На второй срок почти единогласно был выбран нынешний ректор Григорий Заславский.

За кандидатуру Заславского проголосовали 252 делегата, 8 - против. Участие в голосовании приняли педагоги, сотрудники и обучающиеся вуза согласно квотам, утвержденным Ученым советом.

Представляя программу развития вуза на ближайшие пять лет, Григорий Заславский подчеркнул, что особое внимание будет уделяться всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров.

Также ректор подробно рассказал о двух стратегических проектах ГИТИСа, с которыми институт выиграл в программе "Приоритет-2030". Проект "Новый русский театр "Станиславский-2030" предполагает создание открытой образовательной платформы GITIS OPEN, которая представит совокупность методов преподавания актерской техники выдающихся мастеров русской театральной школы ГИТИСа.

Второй проект "Развитие человеческого капитала в регионах" будет направлен на отбор талантливой молодежи и создание всех условий для работы творческих кадров в региональных театрах России.

Об этих проектах и других планах ГИТИС Григорий Заславский подробно рассказал в интервью корреспонденту "РГ".