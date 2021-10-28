Группа DDT собрала более 17 миллионов рублей на новый альбом

Релиз студийного альбома "Творчество в пустоте" состоялся в четверг, 28 октября. Песни для него были записаны в собственной студии группы DDT еще весной и летом 2021 года. Но в альбом попали не все, а только 12. Лидер коллектива Юрий Шевчук рассказал и про смысл названия, и про ситуацию, в которую попали музыканты.

Певец, гитарист и автор песен уточнил, что "Творчество в пустоте" - "отсылка к ситуации, в которой оказались музыканты во время пандемии: привычный музыкальный мир рухнул, концерты и фестивали отменяются один за другим, жесткие ограничения не позволяют получить привычный контакт со слушателем".

Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 у группы, как и у большинства других, много концертов было перенесено на следующий год, в частности, посвященный 40-летию DDT.

Не состоялся и open-air "Чернозем", где музыканты тоже готовились сыграть. Да и ближайшее выступление, назначенное на фестивале "Вершина рока" на 4 ноября, перенесено на 19 декабря.

Среди песен альбома уже известные "Маме", "Борщевик", а вот лирической "В постели" со строчками "двое в постели ищут друг друга" и потенциального хита "Любовь не пропала" в трек-листе в итоге не оказалось.

Кстати

Альбом вышел на московском лейбле Navigator Records. Деньги на его издание вносили по системе краудфандинга поклонники группы. Всего в акции приняли участие около 7000 человек, общий взнос которых составил почти 17 330 000 рублей. Теперь они смогут получить цифровые копии диска. А в некоторых номинациях - уже позднее - и CD или виниловые пластинки с автографами Юрия Шевчука и других участников группы DDT, аудиокассеты, плакаты, книги.

Между тем

Рекорд пока у Константина Кинчева, собравшего на свой сольный диск "Белый шум" 23 миллиона рублей.