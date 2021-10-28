Игорь Сечин допустил новый виток роста цен на нефть

Уровень восполнения запасов нефти и газа в мире снижается уже четвертый год подряд и риски дефицита поставок уже сейчас закладываются в цены, негативно сказываясь на доходах европейских и мировых потребителей, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XIV Евразийском экономическом форуме.

По его словам, одним из ключевых драйверов роста мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе станет Индия. К 2050 году потребление нефти в стране удвоится (до 452 млн тонн, или до 9 млн баррелей в сутки). Нефть будет обеспечивать 22% потребления энергоресурсов страны.

"Необходимо уже сейчас принимать решения, которые обеспечат удовлетворение будущего спроса. В противном случае нас ждет новое обострение дефицита и рост цен", - сказал Сечин.

Он также подчеркнул, из-за неопределенности в отношении долгосрочного спроса на нефть и высокой волатильности цен на нее, многие нефтегазовые компании не планируют наращивать инвестиции в отрасль. В результате глобальные инвестиции в нефтегазовые проекты в 2021 году будут в два раза ниже, чем в 2014 году, а из-за снижения добычи на действующих месторождениях требуются вложения в новые проекты. Накопленный дефицит инвестиций, необходимых для удовлетворения спроса на нефть, в 2021-2025 годах может составить 135 млрд долларов.

Сечин уточнил, что давление Климатической повестки уже оказывает негативное влияние на энергетику. Если в 2011-2015 годах ведущие мировые нефтегазовые компании инвестировали в геологоразведку в среднем 16 млрд долларов в год, то в прошлом году расходы на восполнение запасов углеводородов упали в 3 раза, до 5 млрд долларов. Произошло дестимулирование традиционной энергетики. А это может вызвать дефицит энергоресурсов и еще больший рост цен на них.

"Энергетический переход должен быть основан не на требованиях климатических активистов, а на реальных экономических закономерностях", - сказал он.

С конца прошлого года цены на нефть выросли в два раза с 40 до 83 долларов за баррель. Эксперты не исключают, что рост продолжится, и нефтяные котировки могут превысить 100 долларов.