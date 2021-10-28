Ученые "проверили", в каких случаях иммунитет против коронавируса сильнее

Одни люди считают, что иммунитет, "выстраданный" во время болезни, сильнее, чем появившийся в результате вакцинации. Другие уверены в обратном. Как обстоит дело на самом деле, выяснили американские исследователи.

Они изучили показатели иммунитета у привитых сограждан и сравнили с показателями у тех, кто переболел COVID-19. И пришли к выводу, что количество и "разнообразие" антител больше после вакцинации. Результаты исследования опубликовала The New York Times.

Формирование иммунитета от COVID-19 после перенесенного заболевания проходит по-разному, поскольку зависит от возраста и состояния здоровья человека, от тяжести болезни, считают ученые. Но после болезни антитела также, как и после прививки, могут защитить организм от заражения, причем в течение года.

Однако в любом случае, лучше и безопаснее сделать прививку, нежели подвергнуть себя опасности переболеть опасным заболеванием, поскольку совершенно неизвестно, в какой форме оно пройдет.