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28.10.2021 11:29
Рубрика: Общество

Изучение русского языка иностранцами обсудили в Берлине

Текст: Владимир Емельяненко

Новые методы преподавания русского языка как иностранного на международной конференции "Русская школа за рубежом" обсуждают более 120 педагогов русских школ за рубежом, а также филологи и эксперты в области образования из 42 стран мира. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: Ассамблея народов России
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Конференция проходит в Берлине. Она организована Россотрудничеством и Российским университетом дружбы народов (РУДН). Перед русистами выступают президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), советник президента России, председатель Совета по русскому языку при президенте РФ Владимир Толстой, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, и.о. директора Института русского языка как иностранного РГПУ им. А.И. Герцена Александр Коротышев и другие специалисты.

Участники конференции обмениваются опытом по организации русских школ за рубежом, обсуждают использование новых форм и методов обучения русскому языку как иностранному и преподавание учебных дисциплин на русском языке за границей. Они также налаживают взаимодействие с российскими вузами и работодателями для дальнейшего обучения и трудоустройства своих выпускников.

Общество Образование В мире Европа Германия

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