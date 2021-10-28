Кабмин дополнительно выделит почти 60 млрд рублей на поддержку бизнеса

С 1 ноября правительство начнет новый этап программы "ФОТ 3.0" для поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. На льготные кредиты дополнительно направят до 20 миллиардов рублей. Еще около 38,5 миллиарда рублей выделяется на гранты малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей.

Из-за осеннего осложнения ситуации с распространением COVID-19, вновь потребовавшего введения режима нерабочих дней, правительство по поручению президента подготовило ряд срочных решений для помощи экономике.

- Снова будет действовать программа кредитной поддержки "ФОТ 3.0" для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей, - заявил вчера премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. - Она подтвердила свою востребованность.

К 1 июля этого года было заключено более 16 тысяч кредитных договоров на сумму около 60 миллиардов рублей. Выдача новых займов начнется с 1 ноября и завершится в конце года. На реализацию программы дополнительно из федерального бюджета предоставят до 20 миллиардов рублей.

Кредит по измененной "ФОТ 3.0" можно будет получить на полтора года из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. "При этом срок погашения кредита увеличится в два раза - с 6 до 12 месяцев. Важно, что в первые полгода можно ничего не платить - ни процентов, ни основного долга, а после в течение 12 месяцев погашать заем равными долями по низкой ставке - всего 3 процента годовых", - напомнил председатель правительства. Он отметил, что главная цель программы - сохранение занятости и операционной деятельности организаций.

Также с 1 ноября начнется прием заявок на гранты малому и среднему бизнесу из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и социально ориентированным некоммерческим организациям. Они получат один МРОТ на каждого сотрудника. Общий размер помощи составит 38,5 миллиарда рублей и позволит поддержать около трех миллионов работников.

- Более того, расширим такую поддержку, - сообщил Мишустин. - Бизнес и НКО будут однократно освобождены от налога на доходы по этому гранту и взносов в государственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников, а те в свою очередь - от выплаты подоходного налога с таких средств.

Не оставляет правительство без помощи граждан, оказавшихся в трудной материальной ситуации. С этого года по решению президента во всех регионах страны люди могут заключить социальный контракт. Кабинет министров дополнительно направит десяти регионам почти 750 миллионов рублей на их финансирование. "Бюджетные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по семи тысячам социальных контрактов", - сказал премьер.

- Больше людей смогут воспользоваться этой поддержкой, например, открыть свое дело или получить полезные навыки, повысить квалификацию, чтобы найти новую работу, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Между тем

Перепись идет по графику

Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек, сообщил глава Росстата Павел Малков. "Это примерно 44 процента населения. Идем в графике", - подчеркнул он на заседании. Электронной формой переписи воспользовались 17 миллионов граждан. Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября, в отдаленных и труднодоступных районах - до 20 декабря. Впервые она проходит в том числе в цифровом формате - до 8 ноября электронный переписной лист можно заполнить на портале госуслуг. В частности, именно этой формой воспользовались президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Тем временем

Урожай зерна в России превысит 123 млн тонн

Сбор урожая в регионах продолжается, но уже имеющихся запасов хватает для внутреннего потребления, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства. Собрано 119 миллионов тонн зерновых, по итогам года этот показатель превысит 123 миллиона тонн в чистом весе. "Это выше средних многолетних значений", - отметил министр. Он отдельно упомянул урожай гречихи - более 928 тысяч тонн, или на 77 тысяч тонн больше, чем годом ранее. "Отечественные аграрии сделали все возможное, чтобы увеличить объем данного социально значимого продукта", - заявил Дмитрий Патрушев.

Подготовила Галина Мисливская