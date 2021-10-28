Кабмин направит около 38,5 млрд рублей на выплату грантов бизнесу

Около 38,5 миллиарда рублей правительство направит на выплату грантов малому и среднему бизнесу из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Это позволит поддержать около трех миллионов работников, заметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Бизнес и некоммерческие организации, сообщил глава правительства, будут однократно освобождены от налога на доходы по этому гранту и взносов в государственные внебюджетные фонды по заработным платам сотрудников, а те, в свою очередь, от выплаты подоходного налога с таких средств.