Кабмин обнулил вывозные пошлины на алюминиевые сплавы

Правительство одобрило нулевую ставку вывозных пошлин на алюминиевые сплавы. Это решение, ожидают в кабинете министров, укрепит экспортный потенциал производителей и сохранит занятость на крупных предприятиях.

Премьер-министр Михаил Мишустин также постановил снизить импортную пошлину на ферросилиций - до 5 процентов. Ранее в отношении этого сплава была введена временная пошлина в размере 15 процентов, но не менее 150 долларов за тонну.

Документ вступает в силу через 30 дней и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 октября.