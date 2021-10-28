Как оценивают здоровье россияне через два года пандемии

Только каждый десятый россиянин (11%) оценивает свое здоровье как плохое, 39% россиян считают свое самочувствие хорошим или очень хорошим, и 50% - средним. Таковы результаты всероссийского опроса населения, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Интересно, что изменений в оценках по сравнению с прошлогодним опросом не выявлено - то есть во время пандемии не изменилась ни доля тех, кто доволен своим здоровьем, ни доля тех, кто считает его плохим.

Мужчины дают более позитивные оценки. Среди женщин, в свою очередь, больше тех, кто считает свое здоровье средним. Логично, что чем моложе респонденты, тем выше они оценивают состояние своего здоровья: каждый четвертый россиянин в возрасте 18-30 лет полагает, что его здоровье можно назвать очень хорошим. Среди пожилых такое мнение разделяет всего 1%.

Еще один ожидаемый вывод - здоровье коррелирует с уровнем доходов: чем легче людям удовлетворять потребности при помощи своих доходов, тем лучше у них здоровье.

Опрос показал, что плохое самочувствие негативно сказывается на гражданском участии. Люди, обладающие плохим здоровьем, меньше остальных склонны доверять людям (10% против 20% в среднем по выборке) и стали еще более настороженно относиться к окружающим во время пандемии (38% против 25%). Кроме того, они реже жертвовали благотворительным организациям в этот период (14% против 21%).

"Состояние здоровья - важный фактор участия в общественной деятельности, особенно в пандемию, когда риски высоки. Наши предыдущие исследования также показывают, что более здоровые люди чаще участвуют в добровольчестве, благотворительной деятельности. Среди тех, кто во время пандемии помогал некоммерческим организациям в качестве волонтера, 53% обладают хорошим или очень хорошим здоровьем - то есть больше половины. Напомню, что среди россиян в целом эта доля составляет 39%, - сообщила "РГ" директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. - К сожалению, наиболее уязвимые слои населения не только реже вовлекаются в добровольчество, но и менее информированы о волонтерских мероприятиях, которые могли бы оказать помощь им самим. Например, те, кто оценивают свое здоровье как очень плохое, чаще остальных говорят, что ни разу не слышали об акции взаимопомощи #МыВместе".