Как оценивают здоровье россияне через два года пандемии

Новости

"Муз-ТВ" обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей 16:09
Названы самые популярные у туристов регионы на нерабочую неделю 16:05
Названо число пассажиров без масок в транспорте Москвы 15:55
Дом, где Марадона провел первые годы жизни, объявили историческим памятником 15:44
Цена на зимний дизель побила рекорд 2018 года 15:41
Суд дисквалифицировал мэра Геленджика Алексея Богодистова 15:40
Сборник рассказов современных авторов отправили в космос 15:37
Сенаторы предложили сохранить аспирантуру в духовных образовательных организациях 15:33
Игорь Краснов: Москва поделится с Минском опытом в борьбе с киберпреступлениями 15:32
Первое электронное медсвидетельство о рождении выдадут 15 ноября 15:29
Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем лечении 15:25
Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ 15:23
Правительство внесло законопроект о защите региональных брендов за рубежом 15:17
США открыли вакансию советника по вопросам демократии в Молдавии 15:11
Экс-сотрудница МВД предстанет перед судом по обвинению в коррупции 15:09
В Севастополе расширили зону блокпостов для проверки QR-кодов 15:00
Чижов рассказал о проблемах в переговорах с ЕС по сертификатам о вакцинации 15:00
На Украине запретили отключать газ населению и социальным учреждениям 14:55
Владимир Григорьев назначен директором департамента печати Минцифры 14:52
Маск подтвердил, что хочет вложить деньги в полеты на Марс 14:50
Актер Борис Щербаков госпитализирован с поражением легких 14:37
Минобороны наращивает помощь регионам в борьбе с COVID-19 14:37
В "Сириусе" создадут вирусы для уничтожения раковых клеток 14:33
Путин обсудил подготовку к саммиту по климату в Глазго 14:18
Стали известны подробности побега бандита из психбольницы Астрахани 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 16:05
Рубрика: Общество

Как оценивают здоровье россияне через два года пандемии

Текст: Ирина Невинная
Только каждый десятый россиянин (11%) оценивает свое здоровье как плохое, 39% россиян считают свое самочувствие хорошим или очень хорошим, и 50% - средним. Таковы результаты всероссийского опроса населения, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Интересно, что изменений в оценках по сравнению с прошлогодним опросом не выявлено - то есть во время пандемии не изменилась ни доля тех, кто доволен своим здоровьем, ни доля тех, кто считает его плохим.

Мужчины дают более позитивные оценки. Среди женщин, в свою очередь, больше тех, кто считает свое здоровье средним. Логично, что чем моложе респонденты, тем выше они оценивают состояние своего здоровья: каждый четвертый россиянин в возрасте 18-30 лет полагает, что его здоровье можно назвать очень хорошим. Среди пожилых такое мнение разделяет всего 1%.

Фото: Олеся Курпяева
Диспансеризация пациентов, перенесших COVID-19, будет более тщательной

Еще один ожидаемый вывод - здоровье коррелирует с уровнем доходов: чем легче людям удовлетворять потребности при помощи своих доходов, тем лучше у них здоровье.

Опрос показал, что плохое самочувствие негативно сказывается на гражданском участии. Люди, обладающие плохим здоровьем, меньше остальных склонны доверять людям (10% против 20% в среднем по выборке) и стали еще более настороженно относиться к окружающим во время пандемии (38% против 25%). Кроме того, они реже жертвовали благотворительным организациям в этот период (14% против 21%).

"Состояние здоровья - важный фактор участия в общественной деятельности, особенно в пандемию, когда риски высоки. Наши предыдущие исследования также показывают, что более здоровые люди чаще участвуют в добровольчестве, благотворительной деятельности. Среди тех, кто во время пандемии помогал некоммерческим организациям в качестве волонтера, 53% обладают хорошим или очень хорошим здоровьем - то есть больше половины. Напомню, что среди россиян в целом эта доля составляет 39%, - сообщила "РГ" директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. - К сожалению, наиболее уязвимые слои населения не только реже вовлекаются в добровольчество, но и менее информированы о волонтерских мероприятиях, которые могли бы оказать помощь им самим. Например, те, кто оценивают свое здоровье как очень плохое, чаще остальных говорят, что ни разу не слышали об акции взаимопомощи #МыВместе".

Общество Здоровье Общество Соцсфера Социология Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ
В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
Протест на оценку Дины Авериной отклонили, оставив ее с серебром
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности