Какие повреждения получила близ Китая АПЛ Connecticut

Специалисты базы ВМС США в Гуаме, обследующие атомную подлодку после аварии в Южно-Китайском море, диагностировали повреждение носовых балластных цистерн корабля. Об этом USNI сообщили четыре осведомленных источника. Реактор подлодки не пострадал. О состоянии торпедных аппаратов, через которые субмарина запускает все свое оружие - в том числе крылатые ракеты Tomahawk, - не сообщается.

Нет пока ясности и в том, что именно послужило причиной аварии. ВМС США заявили о столкновении субмарины с "подводным объектом", не назвав ни места ЧП, ни характеристик "объекта". Известно, что авария произошла во время боевой службы АПЛ в Южно-Китайском море со сложным рельефом дна. В качестве одной из версий рассматривается столкновение подлодки с затонувшим судном, но современные подлодки оснащены оборудованием, позволяющим заранее замечать подобные препятствия.

Китайские эксперты считают, что гидролокатор подлодки был неисправен, раз не заметил такого крупного препятствия, как затонувшее судно. Правда, ветеран ВМС США Аарон Амик признался, что во время плавания у неприятельских берегов (а служба в Южно-Китайском море как раз из таких) подводники не пользуются активным гидролокатором, чтобы не выдать себя.

Официальный Пекин обвинил Вашингтон в сокрытии подробностей инцидента.

- Странный способ скрыть что-то, если вы публикуете об этом пресс-релиз, - парировал представитель Пентагона Джон Кирби.

После завершения диагностики АПЛ Connecticut отправят для ремонта на верфь, имеющую сухой док необходимого размера. Ближайшие подходящие базы находятся на Гавайях и в штате Вашингтон.