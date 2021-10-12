Ветеран ВМС США рассказал, почему АПЛ Connecticut попала в аварию

- Корабль может ориентироваться под водой двумя способами. При помощи высокоточных карт морского дна и гидролокатора. Первый способ предпочтительнее, поскольку активная работа сонара выдает корабль - зона обнаружения его сигналов примерно вдвое больше, чем чувствительность самого гидролокатора. То есть по сигналам сонара можно засечь подлодку и следить за ней, оставаясь незамеченным. Карты тоже не идеальны. Несмотря на то, что командиры подлодок имеют самые точные рельефы морского дна из имеющихся, в разных районах мирового океана существуют "белые пятна" - промежутки между зонами зондирования. Они могут скрывать объекты, чреватые для подлодки столкновением.

Когда лодка действует в районе, где возможно присутствие иностранных кораблей (а Южно-Китайское море как раз такой регион), она избегает использовать радар, полагаясь на показания акселерометров - как баллистическая ракета в полете. Это довольно точный метод, но и он имеет погрешности, признался Амик. Со временем неточности возрастают и могут достигать сотен метров. Есть способы определить положение лодки без включения гидролокатора, но они не помогают узнать, какие объекты находятся рядом с кораблем.

- Риск столкновения в Южно-Китайском море выше, чем в других местах, потому что это зона интенсивного судоходства. Высокий морской трафик делает пассивный гидролокатор малоэффективным. Подводные лодки используют шумные зоны, чтобы спрятаться от противника, но одновременно "глохнут" сами. Две субмарины могут находиться рядом, но не заметят друг друга, если фоновый шум будет достаточно громким, - продолжил подводник.

Решение проблемы он видит в беспилотниках, использующих комбинацию гидролокатора и искусственного интеллекта. Если такой аппарат врежется в подводную скалу - неприятно, конечно, но безопасно для жизни моряков.

Еще одна проблема Южно-Китайского моря - высокая тектоническая активность и связанный с ней сложный рельеф дна. Он постоянно меняется, перепады глубин очень резкие - вплоть до вертикальных образований, которые могут выходить на поверхность.

Авария АПЛ Connecticut, скорее всего, будет стоить карьеры ее командиру, считает Аарон Амик. По принятой в ВМС США практике после подобных ЧП командир отстраняется от руководства кораблем, его место занимает квалифицированный офицер из штаба эскадры. Конкретных виновных установит расследование. Это может быть рулевой, помощник штурмана или вахтенный квартирмейстер (старший офицер на американских кораблях).