Столкнувшаяся с неизвестным объектом подлодка США прибыла на базу в Гуам

Американская атомная подводная лодка USS Connecticut, столкнувшаяся с неизвестным объектом в западной части Тихого океана, прибыла на военную базу, расположенную на острове Гуам. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на национальные ВМС.

Отмечается, что лодка, у которой повреждена передняя часть, прибыла на базу своим ходом. Военные пообещали провести тщательное расследование инцидента.

Накануне официальный представитель Тихоокеанского флота США сообщил о том, что подводная лодка столкнулась с неизвестным объектом в международных водах. Ранения получили 11 моряков.