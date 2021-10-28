Киргизия предложила России восстановить пассажирское железнодорожное сообщение

Возобновить движение пассажирских поездов между Россией и Киргизией можно только после открытия наземной границы с Казахстаном. Об этом сообщают официальные источники в КР. В данный момент транзит через территорию Казахстана невозможен в связи введенными властями этой республики карантинными ограничениями.

Пассажирские перевозки по железной дороге между Киргизией и Россией были прекращены с началом пандемии - около полутора лет назад. С тех пор между странами действует только авиасообщение. При этом, число рейсов ограничено и пока не вернулось на допандемийный уровень.

Летом 2020 года официальный Бишкек предложил российской стороне рассмотреть вопрос о возобновлении наземного сообщения. Однако в связи с жесткими карантинными ограничениями на транзитные пассажирские перевозки, введенными Казахстаном, договориться об этом не удалось.

В настоящее время Киргизия ведет переговоры с соседней республикой о снятии запрета на транзит железнодорожных составов. Когда они увенчаются успехом, впрочем, пока не ясно.

Российской стороне, в свою очередь, предварительно предложено рассмотреть возможность частичного возобновления пассажирских перевозок по железной дороге по трем маршрутам, которые свяжут Бишкек с Москвой, Казанью и Новосибирском.