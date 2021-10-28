Постановление правительства Кировской области от 27 октября 2021 года № 571-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пунктов 4 и 6 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации 20 октября 2021 г. от 24.10.2021 № Пр-1998, пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2 пункта 1:

1.1.1. В подпункте 1.2.1.3 подпункта 1.2.1:

1.1.1.1. Подпункт 1.2.1.3.3 дополнить словами ", а также соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.3 и 1.2.5 настоящего постановления".

1.1.1.2. В подпунктах 1.2.1.3.5 и 1.2.1.3.6 слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.3. В подпункте 1.2.1.3.7:

1.1.1.3.1. В абзаце третьем слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

"при установлении режима работы парка в интервале с 06:00 до 23:00".

1.1.1.4. Подпункты 1.2.1.3.8 и 1.2.1.3.9 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.8. Деятельность кинотеатров (кинозалов) при одновременном соблюдении следующих условий:

при установлении режима работы кинотеатра (кинозала) в интервале с 06:00 до 23:00;

при соблюдении рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 27.05.2020 № МР 3.1/2.1.0189-20, требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления.

1.2.1.3.9. Осуществление деятельности цирка, театров и проведение концертов при одновременном соблюдении следующих условий:

при непроведении спектаклей (представлений, концертов) в период с 23:00 до 06:00;

при соблюдении рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 21.07.2020 № МР 3.1/2.1.0202-20, требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.5. В абзаце "при соблюдении требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, в том числе санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16), и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" подпункта 1.2.1.3.10 слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.6. Абзац третий подпункта 1.2.1.3.11 дополнить словами ", требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.3 и 1.2.5 настоящего постановления".

1.1.1.7. Подпункт 1.2.1.3.12 дополнить словами ", требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.3 и 1.2.5 настоящего постановления".

1.1.1.8. В подпункте 1.2.1.3.13 и абзаце шестом подпункта 1.2.1.3.14 слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.9. В подпункте 1.2.1.3.15:

1.1.1.9.1. Абзац второй дополнить словами ", а также требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.1.9.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

"при установлении режима работы детской игровой комнаты, детского развлекательного центра в интервале с 06:00 до 23:00".

1.1.1.10. В подпункте 1.2.1.3.16:

1.1.1.10.1. После абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"при установлении режима работы развлекательного заведения в интервале с 06:00 до 23:00;".

1.1.1.10.2. Абзац "при соблюдении ограничений и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.3.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" изложить в следующей редакции:

"при соблюдении ограничений и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.3.5, 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.2. В подпункте 1.2.3:

1.1.2.1. В абзаце третьем подпункта 1.2.3.1 слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.2.2. В абзаце "при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 04.06.2020 № МР 3.1/2.1.0192-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" подпункта 1.2.3.2 слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления"

1.1.2.3. В абзаце "при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления, а также при использовании работниками спортивных организаций средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов)" подпункта 1.2.3.4 слова "требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления" заменить словами "требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.2.4. Подпункт 1.2.3.5 изложить в следующей редакции:

"1.2.3.5. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.2.3.5.1. При неукоснительном выполнении рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 30.05.2020 № МР 3.1/2.3.6.0190-20.

1.2.3.5.2. При установлении режима работы предприятий (объектов) общественного питания по оказанию посетителям услуг общественного питания в интервале с 06:00 до 23:00. Данное условие не распространяется на:

оказание предприятиями (объектами) общественного питания услуг по реализации продукции общественного питания и покупных товаров навынос без посещения покупателями помещения предприятия (объекта) общественного питания и (или) с условием доставки заказов покупателям;

осуществление деятельности столовыми, буфетами, кафе и иными предприятиями (объектами) общественного питания по обеспечению питанием работающих в ночное время работников органов публичной власти, организаций (индивидуальных предпринимателей), на территориях которых расположены указанные предприятия (объекты) общественного питания и деятельность которых не приостановлена в рамках введенных ограничительных мероприятий, с обеспечением невозможности доступа иных посетителей (покупателей) в помещения указанных предприятий (объектов) общественного питания в период с 23:00 до 06:00;

осуществление деятельности предприятиями (объектами) общественного питания, расположенными в зданиях автовокзалов (автостанций), железнодорожных вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций;

осуществление деятельности предприятиями (объектами) общественного питания, расположенными в зданиях, строениях, сооружениях, предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (объектах дорожного сервиса), расположенных в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения в Кировской области".

1.2.3.5.3. При недопущении обслуживания посетителей в формах обслуживания "банкет", "фуршет", "шведский стол".

1.2.3.5.4. При соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.1.3. Подпункт 1.2.4.2 подпункта 1.2.4 изложить в следующей редакции:

"1.2.4.2. Заселение в гостиницы (отели, мотели, хостелы), базы отдыха, санаторно-курортные организации граждан, достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода. Данное требование не распространяется на граждан, прибывших в город Киров по приглашению Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Кировский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства" (далее - КНИИГиПК ФМБА России) для проведения процедуры донации клеток костного мозга, при условии предъявления гражданином при заселении в гостиницу (отель, мотель, хостел) оригинала письма-приглашения на донацию, выданного КНИИГиПК ФМБА России".

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что действие ограничительных мероприятий, предусматривающих приостановление деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей) или установление в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего постановления особых условий осуществления их деятельности, не распространяется на иную деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, в отношении которой не введены указанные ограничительные мероприятия".

1.3. Дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кировской области, перевести не прошедших вакцинацию двумя компонентами вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции COVID-19 работников в возрасте 60 лет и старше и работников, имеющих заболевания, перечень которых определяется министерством здравоохранения Кировской области, на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством на срок 4 недели для прохождения указанной вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета".

1.4. Дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

"3-2. Рекомендовать гражданам в возрасте 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию двумя компонентами вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции COVID-19, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в рамках введенных ограничительных мероприятий, случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, случаев следования до садового, огородного земельного участка, которым владеет гражданин либо его близкие родственники, и обратно, а также случаев выгула домашних животных, выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места (площадки) накопления отходов".

1.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Министерству культуры Кировской области обеспечить контроль выполнения подведомственными организациями требований, предусмотренных подпунктами 1.2.1.3.9, 1.2.1.3.10, 1.2.1.3.13 настоящего постановления".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1.1 и 1.1.2 подпункта 1.1 пункта 1, которые вступают в силу с 30.10.2021.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







