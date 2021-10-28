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28.10.2021 18:58
Рубрика: Экономика

Китай попросил Россию удвоить поставки электроэнергии

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
Китай направил компании "Интер РАО" (единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) официальный запрос об увеличении поставок в ноябре - декабре 2021 года до 555 млн кВт ч в месяц. По мнению экспертов, это связано с рядом причин - от майнинга криптовалют до погодных условий.

"Они хотели в месяц 555 млн кВт ч электроэнергии, практически всю заявку "Интер РАО" сможет покрыть", - сообщила журналистам врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина (цитата по ТАСС). Сейчас компания в обычном режиме поставляет в Китай около 285-295 млн кВт ч в месяц.

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По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, одна из причин нехватки электроэнергии в Китае - майнинг криптовалют, который "отъедает" большой объем генерации. "Майнеры уже несколько месяцев как начали переводить фермы в другие страны. Они являются большой проблемой, но в качестве единственного объяснения это вызывает сомнения", - пояснил Фролов.

Другой причиной проблем Китая эксперт назвал резкий рост объемов производства в стране и, как следствие, растущий спрос на энергоносители. "Речь не только о газе, который на спотовых площадках в Азии гораздо дороже, чем в Европе. Выросли цены и на уголь", - говорит Фролов.

Наконец, третий фактор - погодные условия, которые вызвали кризис с ветрогенерацией в Европе. "Полагаю, что и Китай мог столкнуться с аналогичными проблемами, которые вызвали дополнительное давление на спрос на традиционные энергоносители", - считает эксперт.

Экономика Отрасли Энергетика Компании Энергетика Интер РАО ЕЭС Отношения России и Китая

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