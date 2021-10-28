Креативная перезагрузка: творческий бизнес нуждается в защите контента

Крупные социальные сети, следящие за соблюдением интеллектуальных прав, приучили пользователей, что нарушение чревато неприятностями - от блокировки аккаунта до судебного разбирательства. Но неправомерное использование креативного контента не побеждено. Снизить ущерб от таких случаев помогают специализированные цифровые инструменты защиты - к такому выводу пришли участники паблик-тока "Правила легального тона креаторов: как защитить свои права и не нарушить чужие в digital". Дискуссия прошла на площадке Instagram совместно с фестивалем TAG IN FEST.

Комментируя принятую концепцию и ближайшие изменения, генеральный директор Федерации креативных индустрий (ФКИ) Игорь Намаконов сказал, что главным мостом между автором и экономикой выступает интеллектуальная собственность: "Согласно документу, доля творческого бизнеса в экономике нашей страны должна увеличиться к 2030 году почти втрое - с нынешних 2,4% до 6% ВВП. Прежде всего креаторам необходимо осознать важность защиты контента и начать в полную силу использовать цифровые инструменты".

В развитие утвержденной концепции сейчас обсуждается ряд законопроектов, которые призваны закрепить понятие творческого предпринимательства на законодательном уровне, чтобы помочь творцам вести бизнес, отметила заместитель генерального директора Агентства креативных индустрий Ольга Кириллова: "Законопроекты сейчас находится на финальной стадии обсуждения. В них прописаны условия введения реестра субъектов творческого предпринимательства, а также параметры, по которым физическое или юридическое лицо могут быть включены в этот реестр".

В России и за рубежом законодательство предусматривает различные способы защиты интеллектуальной собственности. Подтвердить исключительность права на любой контент - будь то видеоролик или маска для Instagram - может даже дата опубликования поста в социальной сети. "Автором считается лицо, указанное на оригинале или экземпляре произведения. В соцсетях таким лицом выступает автор поста или владелец аккаунта. Опубликовавшее этот контент лицо будет признано автором, пока не будет доказано обратное. Использовать контент можно только при наличии договора. Самый распространенный тип договора - лицензионный", - пояснила генеральный директор IPCodex Наталья Полианчик.

Более надежный способ доказательства авторства - сертификат о депонировании или свидетельство на товарный знак. Такие документы могут ускорить процедуру удаления нелегального контента уже после нарушения, отметил юрист, основатель юридической фирмы Patent.Lab Карен Мусаелян: "Каждая социальная сеть исходит из презумпции добросовестности. Пользователи загружают свой контент в соцсети, но это не гарантирует им защиту от нарушений чужих интеллектуальных прав. Ни одна соцсеть не несет ответственности за материалы, которые в ней размещаются. Одного обращения вполне достаточно, чтобы навсегда удалить практически любой контент. В Instagram и Facebook для подобных обращений есть специальная форма, ее довольно часто используют юристы. При наличии документов, подтверждающих исключительное право на контент, эта процедура происходит молниеносно".

Депонирование - очень простой процесс фиксации даты и времени создания файла. Правообладателю даже не нужно описывать, что, когда и в каком объеме он создал, какой хронометраж у его видеоролика, пояснил руководитель проекта n"RIS Николай Турубар. "Представим, что вы музыкант и создали трек. Сначала задепонируйте его, после чего делайте с ним что хотите - отправляйте в WhatsApp, делитесь в соцсетях. В случае кражи необходимо показать нарушителю свидетельство о депонировании. Разбираться с фактом кражи, когда она уже случилась, гораздо сложнее. Этот процесс требует больше времени и финансов".

Около 4,5 млрд активных пользователей сети ежедневно генерируют триллионы гигабайтов контента. Важно помнить, что за любым фрагментом видео, изображениями, музыкальными произведениями, элементами дизайна всегда стоит фигура автора. Не нарушать права на контент и использовать его легально помогают специальные цифровые платформы, пояснила коммерческий директор IPEX Виктория Лысикова: "Заинтересованному пользователю нужно потратить минимум времени, чтобы найти на платформе необходимый контент и согласовать условия напрямую с правообладателем. Договор формируется автоматически в виде виджетов и не требует погружения в юридические нюансы. Подписание договора, оплата лицензии и отгрузка контента происходит онлайн. Не нужно тратить время на поиск правообладателя, проверку авторства, привлекать юристов и обмениваться бумажными экземплярами договора. Весь трудоемкий процесс берет на себя цифровая платформа: быстро, просто и безопасно".