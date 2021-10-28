Кудрин назвал оптимистичным рост ВВП России на 3 процента ежегодно

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, назвал слишком оптимистичным прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России в 2022-2024 годах на уровне 3% ежегодно.

"За него надо еще побороться", - заявил глава ведомства, оценивая этот прогноз. Он подчеркнул, что "сейчас есть факторы, противодействующие этому". И прогноз будет выполним, если их исключить.

Он напомнил, что Центробанк недавно поднял ключевую ставку до 7,5%. А ведь само министерство указало, что при ужесточении денежно-кредитной политики будет реализовываться, скорее всего, консервативный сценарий, отметил Кудрин. "А он предусматривает рост экономики где-то от 2,5% до 2,7% ВВП. Мы стоим на пороге этой развилки", - указал глава Счетной палаты.

В своем выступлении Кудрин также отметил, что борьба с пандемией, поддержка здравоохранения становится постоянной нормой бюджетной системы. Расходы на здравоохранение, отметил он, растут из года в год - за три пандемийных года они увеличились на 2 трлн рублей (на 46%).

"Пандемия не завершилась, но все механизмы бюджета выходят на постоянную работу посткризисную, - заявил глава СП. - То есть после кризиса переходим к стабильному развитию".