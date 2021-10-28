Литературная премия "Ясная Поляна" досталась Герману Садулаеву

По сложившейся традиции в Бетховенском зале Большого театра соучредители литературной премии "Ясная Поляна", музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, объявили имена лауреатов 19-го сезона премии.

Книга Германа Садулаева написана в синтетическом жанре. Фото: Предоставлено издательством "Лимбус Пресс"

"Ясная Поляна" - одна из главных литературных наград современной России с призовым фондом 6,7 миллиона рублей, которая отмечает выдающиеся художественные произведения в двух основных номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература", а также выбирает значительное событие в российской литературной жизни.

Ведущая церемонии Фекла Толстая отметила, что 2021 год стал тяжелым для "Ясной Поляны", в марте ушел из жизни один из членов жюри премии, писатель и литературный критик Валентин Курбатов.

"Это первый год без Валентина Яковлевича Курбатова. Мы постарались справиться с технической частью работы, добросовестно всё прочитали и выбрали... Но того камертона, который был у Валентина Яковлевича в наших обсуждениях, нам всегда теперь будет не хватать", - заметил советник президента по культуре, председатель жюри премии Владимир Толстой.

Этим летом прошла первая школа литературной критики имени Валентина Курбатова. За лучшие рецензии на книги Короткого списка премии "Ясная Поляна" были награждены слушатели школы Евгения Лисицына (написавшая текст о книге Марины Степновой "Сад") и Иван Родионов (автор текста о "Готских письмах" Германа Садулаева).

В финал номинации "Современная русская проза" в 2021 году вышли семь книг из 45 книг лонг-листа. Представляя произведения Короткого списка, Павел Басинский сказал: "Литературный процесс - это сумма писательский стратегий. Книги финалистов - не просто разные книги, это книги, написанные в разных жанрах".

"Ясная Поляна" - одна из главных литературных наград современной России с призовым фондом 6,7 миллиона рублей

Победителем стал Герман Садулаев с книгой "Готские письма". Книга, вышедшая в издательстве "Лимбус Пресс", состоит из 14 очень разных фрагментов: имитация исследования, историческое повествования, фрагменты автобиографии, связанные между собой готами. "Потому что готы касались всего, - объясняет член жюри премии, писатель Евгений Водолазкин. - Книга, на мой взгляд, посвящена тому, что готское начало повторяется в каждой новой цивилизации и в каждой новой приходящей культуре. Читая ее, понимаешь, как тонка пленка цивилизации", - добавил он.

Победитель получит 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в Короткий список, поделят между собой 1 миллион рублей.

В список претендентов номинации "Иностранная литература",вручаемой в этом сезоне в седьмой раз, вошли Ольга Токарчук, Джоан Роулинг, Лю Цысинь - всего 43 номинанта из 18 стран. Кстати, в "иностранной" номинации шорт-листа нет, только лонг-лист, из которого членам жюри и необходимо была выбрать лауреата. Им стал английский писатель Джулиан Барнс за книгу "Нечего бояться", в которой он, будучи атеистом, размышляет о страхе смерти и о том, что для многих является фактором, определяющим отношение к смерти - о вере. Писатель не смог присутствовать на церемонии по понятным причинам, но отправил видеообращение, где рассказал о своем знакомстве с Россией, русской культурой и литературой.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, награждая переводчиков книги Дмитрия Симановского и Сергея Полотовского, сказал: "Барнса очень трудно переводить, потому что у него есть обманчивая легкость и парадоксальность, которая вообще отличает британскую литературу". Премия делится между автором и переводчиком. Первый получает 1,2 миллиона рублей, второй - 500 тысяч.

Главным литературным событием года была названа "книга писем двух Валентинов" - книга "Каждый день сначала. Валентин Распутин и Валентин Курбатов: диалог длиною в сорок лет" с послесловием Дмитрия Шеварова (Москва, "Красный пароход", 2021).

"C Kypбатовым хотелось бесконечно говорить, с Распутиным хотелось бесконечно молчать", - процитировал со сцены слова Дмитрия Шеварова писатель, член жюри премии Алексей Варламов. Денежное вознаграждение в этой номинации составляет 500 тысяч рублей.

Также на церемонии был вручен специальный приз "Выбор читателей", учрежденный компанией Samsung. Он присуждается автору книги, набравшей наибольшее количество голосов в интернет-голосовании на сайте премии. Обладателем спецприза стала Марина Степнова (41,4%). Она получит в подарок поездку в Сеул.