Малый театр запустил детскую программу

В Государственном Академическом Малом Театре (ГАМТ) решили, что своих зрителей надо воспитывать с детства, и запустили специальную тематическую программу для юных зрителей "Дружим с Малым!". Идея очень проста и заманчива для начинающего театрала - сначала ему показывают и рассказывают, как устроена жизнь театра изнутри, а уже потом предлагают посмотреть спектакль и обсудить происходящее на сцене с актерами. Первым участникам программы, ребятам 6-10 лет, особенно повезло, они попали на премьеру спектакля "Буратино", который поставил народный артист СССР, художественный руководитель театра Юрий Соломин.

Из трюма к звездам

Путешествие в таинственное закулисье Малого театра, скрывающего вековые тайны и секреты (в буквальном смысле, ведь театр в этом году открыл свой 266-й сезон), как и положено, начинается с вешалки, а точнее с зрительского фойе. Проводник в мир театра, начальник музейно-информационного центра Татьяна Крупенникова начинает с простого: почему театр называется Малый? Как еще может называться театр, который находится рядом с огромным зданием Большого театра, парируют юные зрители. И тут же искренне удивляются, узнав, что раньше в обоих театрах играла одна труппа, и чтобы актеры могли быстро перемещаться между зданиями, был прорыт подземный ход. Совершить подобное путешествие в наши дни, к сожалению, уже не получится, ход засыпали.

Следующая остановка - зрительный зал, поражающий своими размерами, золотыми украшениями, впечатляющей хрустальной люстрой и нарисованным на огромном холсте потолком. На мгновение все почувствовали себя полиглотами, пытаясь угадать происхождении слов партер, амфитеатр и ложа. Сошлись на том, что лучше всего сидеть в бельэтаже, иначе бы эти места не назвали "прекрасный ярус".

Фото: Евгения Люлюкина / Малый Театр

Куда сложнее оказалось решить загадку - как раньше тушили тысячу свечей на люстре перед началом спектакля. Было предположение, что в зале устраивали небольшой ураган и так задували свечи. Но возникли сомнения, что такой экстремальный способ понравился бы прекрасным дамам, сидящим на балконе и в ложах. Все оказалось банально: в потолке был огромный люк, который раскрывался и люстру поднимали вверх, а потом снова опускали с уже зажженными свечами. Вот бы повторить этот аттракцион сегодня!

Прослушав небольшую лекцию об особенности акустики и испытав на себе звуковые вибрации, юные исследователи театрального закулисья погрузились в изучение эскизов декораций и костюмов, представляя себя то строгим режиссером, то неутомимым художником, то настоящим волшебником-мастером по изготовлению бутафорий… Удалось даже попробовать на вкус колбасу из папье-маше и стрельнуть из муляжа пистолета.

Разрешили юным исследователям закулисья выйти и на легендарную сцену Малого театра, которая помнит Элину Быстрицкую, Евгения Весника, Олега Даля, Бориса Клюева и на которую сегодня выходят Ирина Муравьева, Борис Невзоров, Владимир Носик, Людмила Полякова и многие другие замечательные актеры. Фото на память сделали все, а кто-то даже успел прочитать стихотворение, обращаясь к невидимой публике.

Но еще более сильное впечатление на ребят произвел трюм, так называют огромное пространство под сценой. Здесь и суфлерская будка, в которую каждый посчитал своим долгом залезть. И впечатляющий поворотный механизм, заставляющий сцену крутиться как пластинка. Его в начале XX века придумал актер и режиссер Александр Павлович Ленский. Первый же спектакль с его использованием произвел настоящий фурор: зрители были в восторге от того, как во время представления декорации сменились целых 12 раз. Зато сейчас видеоэкраны и световые проекции за секунды переносят актеров и зрителей во времени и пространстве.

Фото: Евгения Люлюкина / Малый Театр

Экскурсия завершилась, и ребята получили домашнее задание - посмотреть фильм "Золотой ключик", снятый в 1939 году Александром Птушко по мотивам сказки Алексея Толстого. Этот черно-белый фильм с актерами похожими на куклы и маленькими куклами так похожими на людей в свое время так поразил маленького Юру Соломину, что спустя десятилетия уже взрослый Юрий Мефодьевич решил поделиться своими воспоминаниями и светлыми детскими впечатлениями уже со своими внуками. Так появился спектакль "Буратино".

В поисках Золотого ключика

Поставленный в лучших традициях классических детских спектаклей, он очаровывает с первых секунд. "Я здесь! Да нет, вот я!.." - зрители внимательно следят за лучом света, пытаясь понять, кто это говорит. Да, вот же он - Сверчок, который уже сто лет живет в этом театре, выглядывает из суфлерской каморки. Дети с восторгом включаются в игру, и создатели спектакля их не разочаровывают. Гаснет свет, и посреди зрительного зала появляется папа Карло со своей шарманкой. В этом спектакле актеры вообще не боятся идти в зал, общаться с юными зрителями и живо реагировать даже на самые неожиданные детские выкрики из зала. Дети счастливы, ведь они уже не просто зрители, а полноценные участники. Они простодушно просят Буратино (Владимир Тяптушкин) не менять Азбуку на билет в театр. Искренне негодуют, когда Кот Базилио и Лиса Алиса пытаются обмануть Буратино, сочувствуют куклам (студентам Щепкинского училища), трясущимся от страха перед грозным Карабасом-Барабасом (Александр Клюквин). Но гений режиссера Соломина заставит сочувствовать даже ему. Попытаются оправдать юные зрители и услужливого Арлекина, раздающего тумаки непослушным куклам. Да и сам Буратино поначалу заслуживает хорошенькой взбучки, чтобы впредь слушался Папу Карло.

У этого спектакля есть все, чтобы стать одним из любимых у маленьких зрителей: прекрасные актеры, органично сросшиеся со своими персонажами, живой оркестр, который появляется в самых неожиданных местах и становится полноценным участником событий, прекрасные декорации, созданные Марией Рыбасовой. Они стремительно меняются, перенося зрителей из коморки Папы Карло то в кукольный театр Карабаса-Барабаса, то в харчевню "Три пескаря", то в темный лес, то в болото к мудрой Черепахе Тортилле. Художник не боится использовать видеопроекции и современные технологии, но делает это очень деликатно, чтобы не разрушить магию театра.

Все дело в носе

После спектакля юные участники программы "Дружим с Малым" встретились с исполнителем главной роли Владимиром Тяптушкиным. Жаль, что на встречу он пришел без своего замечательного длинного носа, ребят очень интересовало, из чего он сделан и долго ли его приклеивать. Оказалось, что новый нос делают к каждому представлению, а на то, чтобы актера превратить в Буратино, гримерам нужно минут 20. Дети оказались очень внимательными зрителями. Они засыпали актера вопросами. Золотые монеты настоящие? Вам было больно, когда вас выкинули из харчевни? Вам было страшно сидеть в чулане с пауками? Чернила, которыми вы писали, были настоящие? А вы правда висели вниз головой на сцене или это была кукла? Трудно петь и танцевать одновременно? Долго надо учиться, чтобы стать актером? Кого вам больше нравится играть - положительных героев или отрицательных? Остановить поток детских вопросов было непросто, да и увильнуть от ответа актеру ни разу не удалось.

По домам ребята расходились воодушевленные и влюбленные в театр. Хочется надеется, что они сюда не раз еще вернутся, с легкостью променяв TikTok на "живой" спектакль.

Прямая речь

Руководитель Детской студии Малого театра Александра Соломина:

- Мы впервые пробуем такой формат работы с детьми: ведем их в закулисье, рассказываем о театре, историю создания спектакля и лишь потом приглашаем посмотреть сам спектакль. После спектакля мы собираемся вновь и делимся впечатлениями. Мне кажется, очень важно научить детей смотреть спектакль, думать о том, что они видят, делиться своими мыслями и чувствами. Таким образом мы воспитываем себе будущего зрителя. Пробуждаем у детей и подростков интерес к театру. Ведь театр - это не только зрительный зал и сцена, это особый мир, маленькая волшебная страна, в которой трудится огромное количество людей. Обычно они скрыты за кулисами, их никто не видит и не знает, да и в программках обычно читают только имена актеров. Это мы и хотим исправить. В этом смысле это абсолютно просветительский проект. Но не только. Кое-что новое мы рассчитываем узнать и для себя: что за зритель к нам приходит, что ему интересно, чем он дышит. Так что это взаимовыгодное сотрудничество.

Для каждого возраста мы подготовили свою программу и свои спектакли. Для детей от 7 до 10 лет - "Буратино", для ребят постарше - "Метель", "Игроки" и "Правда - хорошо, а счастье лучше".

Кстати

В Малом театре работает Детская студия под руководством Александры Соломиной. В ней занимаются дети с 4 лет до 14 лет. Она также ставит своей целью "привить детям любовь и вкус к драматическому искусству, развить речь, пластику, воображение и фантазию". Сейчас в студии обучаются более 50 юных, талантливых и непоседливых театральных экспериментаторов. Некоторые ее ученики уже задействованы в спектаклях театра.

А в новом театральном сезоне Малый театр совместно с министерством культуры РФ, на базе Детской студии, запустит специальную программу обучения для детей с нарушениями слуха.