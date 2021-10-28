Международный день бабушек и дедушек отмечает Россия

Международный день бабушек и дедушек отмечается в России 28 октября. Дата праздника выбрана продуманно: в конце октября древние славяне праздновали Осенние Деды - торжественный день, цель которого - упрочение связей с предками и объединение всех поколений.

Правда, единого Международного дня дедушек и бабушек на планете пока нет. Одними из первых этот день начали праздновать в США. В 1978 году Конгресс этой страны принял закон, по которому первое воскресенье сентября было провозглашено Национальным днем бабушек и дедушек. Во Франции праздник отмечают с конца 1980-х годов в первое воскресенье марта.

В Испании День бабушек и дедушек празднуют 26 июля, в Великобритании - с 2008 года в первое воскресенье октября, в Италии - с 2005 года 2 октября. В Германии праздник впервые отметили в 2019 году во второе воскресенье октября. Папа Римский Франциск в 2021 году учредил Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, который будет отмечаться в последнее воскресенье июля.

Традиции праздника для всех стран общие - бабушек и дедушек поздравляют в уютном семейном кругу. В России, по данным ВЦИОМ, в воспитании 74% россиян принимали участие бабушки и дедушки. 32% проводили с бабушками и дедушками много времени. Время от времени бывали с ними 17% россиян. По мнению абсолютного большинства сограждан - 84%, бабушки и дедушки могут научить внуков той жизненной мудрости, которую накопили за годы своей жизни. Суждение о том, что жизненные принципы, которым могут научить бабушки и дедушки, давно устарели, непопулярно в России. С этим мнением согласны лишь 10%.

Бабушки в воспоминаниях россиян обладают такими качествами, как душевность, доброта и тепло (54%), забота, внимание и поддержка (19%), любовь (13%). Дедушки тоже оставляют в памяти такие качества, как доброта (12%), забота и любовь (по 7%), авторитет (6%).