Международный день бабушек и дедушек отмечает Россия

Новости

Путин и Лукашенко проведут Высший Госсовет 4 ноября 13:16
Процесс возврата денег со вкладов в разорившихся банках перейдет в онлайн 13:12
В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации 13:11
Песков: Решений об обязательной вакцинации от ковида в РФ пока не принимали 13:11
Сергей Шойгу направил военных медиков в Хакасию 13:10
Правительство дополнительно направит на социальные контракты 750 млн рублей 13:08
Генпрокурор РФ заявил о попытках экстремистов дестабилизировать обстановку в СГ 13:03
В Москве поймали подозреваемых в угоне корейских машин 13:03
Кудрин назвал оптимистичным рост ВВП России на 3 процента ежегодно 12:51
Во Всероссийской переписи населения приняли участие уже 64 млн человек 12:47
Замглавы МИД рассказал о процедуре сертификации "Северного потока-2" 12:40
Замглавы МИД рассказал о переговорах с ЕС по сертификатам о вакцинации 12:35
Врач-вирусолог оценил сроки роста заболеваемости COVID-19 в России 12:34
Правительство Беларуси разработало антисанкционные меры 12:11
Умер актер из "Звездного пути" Дик Эванс 12:05
В России впервые за сутки выявили свыше 40 тысяч больных COVID-19 11:49
Путин попросил врачей уделять внимание просвещению о важности вакцинации 11:48
Умер итальянский джазмен и актер Франко Черри 11:36
Изучение русского языка иностранцами обсудили в Берлине 11:29
Какие повреждения получила близ Китая АПЛ Connecticut 11:29
Признанный певцом года Олег Газманов передумал уходить на покой 11:27
Актриса из сериала "Мост" Лил Терсериус умерла от кровоизлияния в мозг 11:16
Оперштаб: В Москве выявлено 8440 новых случаев COVID-19 11:14
Лукашенко назвал дату проведения высшего Госсовета Союзного государства 11:12
Володин поручил проработать вопрос перевода депутатов без прививки на удаленку 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 12:32
Рубрика: Общество

Международный день бабушек и дедушек отмечает Россия

Текст: Владимир Емельяненко
Международный день бабушек и дедушек отмечается в России 28 октября. Дата праздника выбрана продуманно: в конце октября древние славяне праздновали Осенние Деды - торжественный день, цель которого - упрочение связей с предками и объединение всех поколений.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Правда, единого Международного дня дедушек и бабушек на планете пока нет. Одними из первых этот день начали праздновать в США. В 1978 году Конгресс этой страны принял закон, по которому первое воскресенье сентября было провозглашено Национальным днем бабушек и дедушек. Во Франции праздник отмечают с конца 1980-х годов в первое воскресенье марта.

Фото: iStock
Эксперты рассказали о популярных направлениях отдыха в ноябрьские праздники

В Испании День бабушек и дедушек празднуют 26 июля, в Великобритании - с 2008 года в первое воскресенье октября, в Италии - с 2005 года 2 октября. В Германии праздник впервые отметили в 2019 году во второе воскресенье октября. Папа Римский Франциск в 2021 году учредил Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, который будет отмечаться в последнее воскресенье июля.

Традиции праздника для всех стран общие - бабушек и дедушек поздравляют в уютном семейном кругу. В России, по данным ВЦИОМ, в воспитании 74% россиян принимали участие бабушки и дедушки. 32% проводили с бабушками и дедушками много времени. Время от времени бывали с ними 17% россиян. По мнению абсолютного большинства сограждан - 84%, бабушки и дедушки могут научить внуков той жизненной мудрости, которую накопили за годы своей жизни. Суждение о том, что жизненные принципы, которым могут научить бабушки и дедушки, давно устарели, непопулярно в России. С этим мнением согласны лишь 10%.

Бабушки в воспоминаниях россиян обладают такими качествами, как душевность, доброта и тепло (54%), забота, внимание и поддержка (19%), любовь (13%). Дедушки тоже оставляют в памяти такие качества, как доброта (12%), забота и любовь (по 7%), авторитет (6%).

Общество Ежедневник Праздники Общество Семья и дети

Главное сегодня

В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности