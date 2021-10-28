Минтранс предложил субсидировать местные авиаперевозки

Перелеты местными линиями в пределах одного региона на Дальнем Востоке и в Арктической зоне станут доступнее. Регионы получат федеральные субсидии для развития маршрутной сети. Проект постановления правительства разработал минтранс. Документ размещен для общественного обсуждения. Эксперты приветствуют новацию, но предлагают пересмотреть сам принцип субсидирования авиаперевозок.

Это будет совершенно новая программа субсидирования авиаперевозок, которая дополнит четыре уже действующие программы, пояснили "РГ" в минтрансе. Объем средств, которые предполагается выделить на ее реализацию, пока не называется.

Представлять средства будут регионам на основе поданных заявок с указанием конкретных маршрутов. Обязательное условие - софинансирование не менее 50% расходов со стороны регионов. В соответствии с соглашениями регионы должны будут обеспечить плановый объем перевозок и не снижать объем субсидирования из своих бюджетов.

В России субсидируются перелеты между регионами Дальнего Востока, с Дальнего Востока в другие части страны и обратно, а также перелеты по туристическим маршрутам. Местные линии не подпадают ни под одну из действующих программ. На необходимость новой программы ранее указывали эксперты, обращают внимание и в минтрансе. Авиаперелеты в пределах одного региона сейчас финансируются за счет средств региональных бюджетов. Но финансовое положение ряда субъектов не позволяет в полной мере обеспечить развитие сети местных перевозок, указывают в минтрансе. Больше всего нужна поддержка труднодоступным регионам с суровыми климатическими условиями и неразвитой сетью наземных сообщений.

Субсидирование авиарейсов применяются и за рубежом. Причем основной объем субсидий в мире приходится именно на местные перевозки, которые в большинстве случаев убыточны для перевозчиков, замечает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. В России объем субсидирования достаточно высокий. Но основной объем субсидий пока приходится на среднемагистральный сегмент - межрегиональные перелеты, а нужно было бы серьезно увеличить субсидирование именно местных линий, чтобы доставлять пассажиров в крупные города, считает он. Такой подход позволил бы генерировать дополнительный спрос на среднемагистральных и дальнемагистральных перелетах.

Авиаперелеты в некоторых регионах часто единственный способ транспортного сообщения. Местные авиарейсы субсидируют регионы, но им не хватает средств для развития маршрутной сети

При этом прямыми субсидиями мы все же лечим следствие болезни, а не ее причины, считает председатель Ассоциации малой авиации Якутии Иван Лукин. Субсидировать стоило бы расходы авиакомпаний. Например, для снижения ставок обслуживания в аэропортах требуется около 2,5 млрд рублей на всю страну.

Также можно было бы отменить НДС и акциз на авиатопливо. Эти расходы авиакомпаниям возмещаются, но уже после того, как они были заложены в стоимость авиабилетов, поясняет эксперт. Стоит также возмещать расходы по доставке топлива в отдаленные аэропорты, чтобы выровнять цены, добавил он.