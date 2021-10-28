Минтранс предложил субсидировать местные авиаперевозки

Это будет совершенно новая программа субсидирования авиаперевозок, которая дополнит четыре уже действующие программы, пояснили "РГ" в минтрансе. Объем средств, которые предполагается выделить на ее реализацию, пока не называется.
Представлять средства будут регионам на основе поданных заявок с указанием конкретных маршрутов. Обязательное условие - софинансирование не менее 50% расходов со стороны регионов. В соответствии с соглашениями регионы должны будут обеспечить плановый объем перевозок и не снижать объем субсидирования из своих бюджетов.
В России субсидируются перелеты между регионами Дальнего Востока, с Дальнего Востока в другие части страны и обратно, а также перелеты по туристическим маршрутам. Местные линии не подпадают ни под одну из действующих программ. На необходимость новой программы ранее указывали эксперты, обращают внимание и в минтрансе. Авиаперелеты в пределах одного региона сейчас финансируются за счет средств региональных бюджетов. Но финансовое положение ряда субъектов не позволяет в полной мере обеспечить развитие сети местных перевозок, указывают в минтрансе. Больше всего нужна поддержка труднодоступным регионам с суровыми климатическими условиями и неразвитой сетью наземных сообщений.
Субсидирование авиарейсов применяются и за рубежом. Причем основной объем субсидий в мире приходится именно на местные перевозки, которые в большинстве случаев убыточны для перевозчиков, замечает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. В России объем субсидирования достаточно высокий. Но основной объем субсидий пока приходится на среднемагистральный сегмент - межрегиональные перелеты, а нужно было бы серьезно увеличить субсидирование именно местных линий, чтобы доставлять пассажиров в крупные города, считает он. Такой подход позволил бы генерировать дополнительный спрос на среднемагистральных и дальнемагистральных перелетах.
При этом прямыми субсидиями мы все же лечим следствие болезни, а не ее причины, считает председатель Ассоциации малой авиации Якутии Иван Лукин. Субсидировать стоило бы расходы авиакомпаний. Например, для снижения ставок обслуживания в аэропортах требуется около 2,5 млрд рублей на всю страну.
Также можно было бы отменить НДС и акциз на авиатопливо. Эти расходы авиакомпаниям возмещаются, но уже после того, как они были заложены в стоимость авиабилетов, поясняет эксперт. Стоит также возмещать расходы по доставке топлива в отдаленные аэропорты, чтобы выровнять цены, добавил он.