Мишустин: В России разрабатывают новые препараты против COVID-19

К уже созданным российскими учеными препаратам против COVID-19 в стране сейчас разрабатываются новые, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"По всей стране обеспечена возможность сделать прививку от этой опасной инфекции и обезопасить себя и окружающих. Благодаря отечественным ученым и исследователям, у нас есть не одна, а несколько эффективных вакцин", - подчеркнул он в видеообращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Глава правительства призвал врачей рассказывать пациентам, что в пандемию вакцинация является надежным оружием, способным остановить рост заболеваемости.

"Важно, чтобы граждане ответственно подходили к своему здоровью и вакцинировались", - сказал Мишустин.