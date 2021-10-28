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28.10.2021 11:03
Рубрика: Власть

Мишустин: В России разрабатывают новые препараты против COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин

К уже созданным российскими учеными препаратам против COVID-19 в стране сейчас разрабатываются новые, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"По всей стране обеспечена возможность сделать прививку от этой опасной инфекции и обезопасить себя и окружающих. Благодаря отечественным ученым и исследователям, у нас есть не одна, а несколько эффективных вакцин", - подчеркнул он в видеообращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Глава правительства призвал врачей рассказывать пациентам, что в пандемию вакцинация является надежным оружием, способным остановить рост заболеваемости.

"Важно, чтобы граждане ответственно подходили к своему здоровью и вакцинировались", - сказал Мишустин.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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